Китай закрыл 13 городов из-за вируса-убийцы

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Пятница, 24 января 2020, 12:15

Утром 24 января власти Китая изолировали 13 городов провинции Хубей из-за убийственного коронавируса. 

Источник: AFP

Детали: В 13 изолированных городах проживает, по меньшей мере, 41 миллион человек.

Сейчас сообщается, что жертвами коронавируса стали 26 человек.

По последним данным, зафиксировано уже 830 случаев заражения вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления глобальной чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в Пекине отменили праздничные мероприятия в честь китайского нового года.

Также было объявлено о временном закрытии Запретного города Пекина, Диснейленда в Шанхае и участка Великой стены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.

Темы: Китай убийство вирус


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