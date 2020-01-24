Китай закрыл 13 городов из-за вируса-убийцы

Утром 24 января власти Китая изолировали 13 городов провинции Хубей из-за убийственного коронавируса.

Источник: AFP

Детали: В 13 изолированных городах проживает, по меньшей мере, 41 миллион человек.

Сейчас сообщается, что жертвами коронавируса стали 26 человек.

По последним данным, зафиксировано уже 830 случаев заражения вирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) воздержалась от объявления глобальной чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в Пекине отменили праздничные мероприятия в честь китайского нового года.

Также было объявлено о временном закрытии Запретного города Пекина, Диснейленда в Шанхае и участка Великой стены, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни.

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