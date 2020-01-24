Мастер боевых искусств предстал перед судом за убийство

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Пятница, 24 января 2020, 17:38
Оленчик при задержании в Петербурге

Подозреваемый в убийстве столичного предпринимателя - мастер боевых искусств Вадим Оленчик, который скрывался на территории России, предстал перед украинским судом.

Источник: прокуратура Киева, комментарий пресс-секретаря ведомства Надежды Максимец "Украинской правде"

Дословно: "Киевской местной прокуратурой № 9 направлен в Соломенский районный суд Киева обвинительный акт в отношении 25-летнего уроженца Черкасской области, который, совершив еще в октябре 2017 умышленное убийство киевлянина, длительное время скрывался от следствия на территории Российской Федерации".

 

Детали: Правоохранители традиционно не указывают имя обвиняемого, однако из обстоятельств дела следует, что речь идет об Оленчике, который был экстрадирован из России осенью 2019 года.

Ему инкриминируют умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений и незаконное завладение транспортным средством. За совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы. Согласно решению суда, Оленчик находится под стражей.

В пресс-службе столичной прокуратуры "Украинской правде" также отметили, что дело Оленчика будет слушать суд присяжных.

Прямая речь Максимец: "Вину он не признает. На подготовительном заседании суда 20 января обвиняемый заявил ходатайство, чтобы уголовное производство слушалось судом присяжных. Суд его удовлетворил".

Предыстория:

  • 25-летний уроженец Черкасской области двукратный чемпион мира по кикбоксингу, чемпион Европы и пятикратный чемпион Украины по тайскому боксу Оленчик был беглецом с 2017 года.
  • В октябре 2017 года в Киеве он познакомился с финансовым директором компании с фармацевтической сферы. По данным следствия, Оленчик вступил с ним в половую связь, во время которой задушил полотенцем. После этого он замотал в простыни тело убитого, оставил на кровати и беспрепятственно завладел деньгами, телефонами и электронным ключом замка зажигания от автомобиля.
  • Когда финансовый директор не пришел на работу, коллеги поехали к нему домой, взломали дверь и нашли тело.
  • В январе 2019 года сотрудники Интерпола задержали Оленчика в Петербурге. Его экстрадировали в Украину в октябре 2019 года.
  • По данным прокуратуры, свою вину в инкриминируемом преступлении подозреваемый не признал, но проведенными следственными действиями и экспертизами подтверждается его причастность к этому преступлению.

Украинская правда
Темы: убийство Киев прокуратура


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