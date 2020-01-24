Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Китае вылечили первого больного с коронавирусом – СМИ

Пятница, 24 января 2020, 16:39
В Китае вылечили первого больного с коронавирусом – СМИ

В Шанхае вылечили и выписали из больницы первого больного пациента, у которого диагностировали новый тип коронавируса.

Источник: китайское издание Sina со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая

Дословно: "Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была нормальной в течение 6 дней подряд. Значительно улучшились респираторные симптомы.

Исследование показало, что воспаление было поглощено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту на коронавирус были отрицательными.

После оценки городской экспертной группы, оно соответствовало последним стандартам Национальной комиссии здравоохранения, женщину у которой диагностировали новый коронавирус было вылечено и ее выписали сегодня".

Детали: Первой пациенткой, которая вылечилась от нового вируса, стала 56 летняя женщина, которая живет в Ухане долгое время.

10 января у нее появились жар и усталость, она прибыла в Шанхай 12 января и вечером 15 января начала лечение в городской больнице.

После исследования Национальная комиссия выявила у нее новый вирус и подтвердила, что это первый случай заражения в регионе.

Жертвами коронавируса стали 26 человек. Также зафиксировано почти 900 случаев заражения вирусом.

Читайте также: Что нужно знать о новом коронавирусе: распространение, симптомы, опасность, лечение

Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • Испытания вакцины против коронавируса могут начаться летом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусвирусКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: