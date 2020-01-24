В Китае вылечили первого больного с коронавирусом – СМИ

В Шанхае вылечили и выписали из больницы первого больного пациента, у которого диагностировали новый тип коронавируса.

Источник: китайское издание Sina со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения Китая

Дословно: "Состояние постепенно улучшалось, и температура тела была нормальной в течение 6 дней подряд. Значительно улучшились респираторные симптомы.

Исследование показало, что воспаление было поглощено, и два новых типа тестов на нуклеиновую кислоту на коронавирус были отрицательными.

После оценки городской экспертной группы, оно соответствовало последним стандартам Национальной комиссии здравоохранения, женщину у которой диагностировали новый коронавирус было вылечено и ее выписали сегодня".

Детали: Первой пациенткой, которая вылечилась от нового вируса, стала 56 летняя женщина, которая живет в Ухане долгое время.

10 января у нее появились жар и усталость, она прибыла в Шанхай 12 января и вечером 15 января начала лечение в городской больнице.

После исследования Национальная комиссия выявила у нее новый вирус и подтвердила, что это первый случай заражения в регионе.

Жертвами коронавируса стали 26 человек. Также зафиксировано почти 900 случаев заражения вирусом.

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