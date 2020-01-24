Задержан за вымогательство глава облавтодора на Закарпатье
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Пятница, 24 января 2020, 19:29
Исполняющий обязанности директора "Закарпатского облавтодора" вместе с сообщником требовал 375 тысяч гривен от руководителя одного из филиалов за сохранение на должности.
Источник: офис генпрокурора
Детали: Прокуроры совместно с СБУ задержали злоумышленников во время получения части суммы.
Готовится подозрение по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
В суд будет направлено ходатайство об аресте.
Украинская правда
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