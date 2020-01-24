В штабе назвали три новых участка разведения, о которых договариваются в Минске

Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривается о разведении сил и средств на троих "гуманитарных" участках: КП "Гнутово", железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).

Источник: заместитель командующего Операцией объединенных сил Богдан Бондар в комментарии Радио Свобода

Прямая речь: "Эти участки избирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения.

Возможности дополнительного развертывания и работы КПВВ, а также с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность восстановления железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки пассажиров и разного рода гуманитарных грузов".

Что предшествовало: 15 января президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель рассказал, что Украина уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

В то же время у президента не сообщили, о каких именно участках шла речь.