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Первые случаи заболевания на коронавирус обнаружили в Европе, еще один – в США

Пятница, 24 января 2020, 21:31
Первые случаи заболевания на коронавирус обнаружили в Европе, еще один – в США

Во Франции заявили о двух случаях заболевания вирусом 2019-nCoV, в США зафиксирован второй случай заражения.

Источник: Daily Express, Голос Америки, Reuters

Детали Министр здравоохранения Франции Аньес Бузин заявила о двух случаях заражения коронавируса в Европе. Первый больной находится на лечении в Бордо, второго госпитализировали в Париже.

В США подхватила вирус 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс. В декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы только на прошлой неделе.

Первый случай вируса в США обнаружили в штате Вашингтон. 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.

В то же время, первый случай заболевания зафиксировали в Непале. Больным оказался непальский студент, который учится в Китае. Он приехал домой на каникулы из города Ухань.

Что предшествовало: Украинские эпидемиологи уже исследовали 3 случая заболевания, где было подозрение коронавируса, два из них не подтвердились, еще один исследуют.

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Предыстория:

  • В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
  • Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
  • От коронавируса в Китае умерло по меньшей мере 26 человек, более 800 заразились.

Украинская правда
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