Боевики, которые стреляли в украинцев, должны быть наказаны – президент

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Суббота, 25 января 2020, 00:55

Президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто участвовал в убийстве украинцев на Донбассе не будут прощены и должны понести наказание.

Источник: интервью Зеленского израильском "9 канала"

Прямая речь: "Смотрите, самое страшное - погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…"

Детали: По словам главы Украины, боевики должны быть наказаны по решению суда, "как это делается в цивилизованном мире".

Напомним:

  • Заместитель министра иностранных дел Василий Боднар заявил, что участники преступлений на Донбассе могут быть амнистированы только после восстановления суверенитета Украины на оккупированной территории, но это не касается виновных в военных преступлениях.
  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что после проведения встречи в "нормандском формате" можно будет говорить о законе об амнистии для участников незаконных вооруженных формирований и особом статусе Донбасса.

Украинская правда
Темы: Зеленский Донбасс война


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