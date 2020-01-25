Боевики, которые стреляли в украинцев, должны быть наказаны – президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что все, кто участвовал в убийстве украинцев на Донбассе не будут прощены и должны понести наказание.

Источник: интервью Зеленского израильском "9 канала"

Прямая речь: "Смотрите, самое страшное - погибли люди, это уже наказание нам всем. И все, кто в этом принимал участие, они не будут прощены. Ну, конечно, люди, которые стреляли в украинцев, боевики, они, конечно, должны быть наказаны. А как по-другому? Ну, как в правовом направлении, конечно, через суд, как это делается в цивилизованном мире. Но чем дальше это будет идти, тем глубже рана…"

Детали: По словам главы Украины, боевики должны быть наказаны по решению суда, "как это делается в цивилизованном мире".

Напомним: