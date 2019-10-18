Амністія на Донбасі можлива після виборів і не для всіх – заступник Пристайка

Учасники злочинів на Донбасі можуть бути амністовані лише після відновлення суверенітету України на окупованій території, але це не стосується винних у воєнних злочинах.

Про це заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив під час години уряду у Верховній Раді 18 жовтня.

"Є два терміни, про які ми говоримо сьогодні: недопущення переслідування та покарання осіб – учасників подій у Донецькій та Луганській областях у 2014 році, як це записано у Мінських домовленостях. Друге – мова йде про амністію", – сказав він.

"На виконання пункту 6-го Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року Верховна Рада проголосувала внесений президентом України відповідний закон про недопущення переслідування та покарання осіб. Але він так і залишився у статусі законопроекту, тому що не був підписаний і переданий на підпис президенту", – зазначив заступник міністра.

"У статті 5 зазначеного законопроекту міститься вичерпний перелік статей Кримінального кодексу України, злочини за якими не підпадають під дію закону про недопущення переслідування", – наголосив Боднар.

Заступник голови МЗС заявив: "Стосовно амністії необхідно дотримуватися наступної позиції: на сьогодні Україна вже ухвалила всі законодавчі акти, необхідні для здійснення в рамках правового поля амністії у контексті виконання Мінських домовленостей".

"Відповідно до закону про застосування амністії в Україні повне або часткове звільнення від покарання вже визнаних винними у вчиненні злочинів або стосовно яких йдуть суди, може розглядатися лише після обрання легітимних органів влади на окупованих територіях – тобто після відновлення суверенітету України", – сказав Боднар.

"Рішення про застосування амністії ухвалюється судом. І, звичайно, під амністію не попадають злочини, які є, відповідно до міжнародного законодавства, злочинами щодо геноциду і воєнними злочини. Також не підпадають під амністію особи, які вчинили злочини по збиттю малайзійського боїнга", – наголосив він

Представник МЗС зазначив: "Зараз це питання для дискусії – ми повинні його винести на обговорення, тому що воно суспільне значиме і надзвичайно дражливе для суспільства. Я мав можливість у цьому переконатися під час поїздок по регіонах України".

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