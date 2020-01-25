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Подозреваемым в хищениях на киевском парке светит до 12 лет

Суббота, 25 января 2020, 15:46
Подозреваемым в хищениях на киевском парке светит до 12 лет

Киевской местной прокуратурой № 2 направлен в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, причастных к хищению денежных средств, выделенных на реконструкцию парка "Партизанская Слава" в Дарницком районе столицы.

Источник: прокуратура Киева

Дословно: "Во время досудебного расследования установлено, что директор подрядной организации, при пособничестве еще одного человека, внес в официальные документы ложную информацию об объемах выполненных работ по реконструкции парка.

В свою очередь заместитель генерального директора КО "Киевзеленстрой", не проверив реальный объем выполненных работ, согласовал указанные документы.

В дальнейшем на основании согласованных актов выполненных работ КО "Киевзеленстрой" перечислил подрядной организации 14 млн грн., чем нанес материальный ущерб коммунальному предприятию на указанную сумму".

Детали: По результатам предварительного расследования действия экс-директора подрядной организации и пособника квалифицированы по ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины и по ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Действия заместителя гендиректора КО "Киевзеленстрой" квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда

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Темы: Киевденьги
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