Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56

Коронавирусом во всем мире заражены более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, жертвами вируса стали 56 человек.

Источник: Reuters со ссылкой на центральное телевидение Китая ССTV

Детали: По состоянию на 25 января Китай подтвердил 1975 случаев заражения новым коронавирусом.

Вирус, предположительно проявившийся в конце прошлого года в г. Ухань в центральном Китае, распространился на крупные города, включая Пекин и Шанхай, а также в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду.

Город Шаньтоу в китайской провинции Гуандун в 800 км от г.Ухань отменил ранее выданный запрет на въезд автомобилям, судам и людям с 27 января, но заявил об усилении мер борьбы с вирусом, таких как дезинфекция.

Всемирная организация здравоохранения пока не называет вспышку "глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".