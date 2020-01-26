Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56

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Воскресенье, 26 января 2020, 09:29

Коронавирусом во всем мире заражены более двух тысяч человек, подавляющее большинство из них - в Китае, жертвами вируса стали 56 человек. 

Источник: Reuters со ссылкой на центральное телевидение Китая ССTV

Детали:  По состоянию на 25 января Китай подтвердил 1975 случаев заражения новым коронавирусом. 

Вирус, предположительно проявившийся в конце прошлого года в г. Ухань в центральном Китае, распространился на крупные города, включая Пекин и Шанхай, а также в США, Таиланд, Южную Корею, Японию, Австралию, Францию и Канаду. 

Город Шаньтоу в китайской провинции Гуандун в 800 км от г.Ухань отменил ранее выданный запрет на въезд автомобилям, судам и людям с 27 января, но заявил об усилении мер борьбы с вирусом, таких как дезинфекция. 

Всемирная организация здравоохранения пока не называет вспышку "глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения".  

Темы: коронавирус здоровье Китай


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