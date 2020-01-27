Указа об увольнении Суркова сих пор нет, он остается советником Путина – Песков

Указа об освобождении помощника президента России Владислава Суркова от должности по-прежнему нет.

Источник: пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, котрого цитирует российский "Интерфакс"



Прямая речь: "Могу пока сказать только то, что указа об освобождении Суркова от его обязанностей до сих пор не было, поэтому де-факто он продолжает оставаться помощником президента Российской Федерации".



Детали: Отвечая на вопрос о том, продолжает ли Сурков ходить на работу, Песков заметил, что не может точно это сказать, поскольку "не осуществляет функции контроля за посещаемостью рабочего места".



Песков отметил, что сейчас украинским направлением продолжает заниматься как Сурков - указа о его отставке не было, - так и помощник президента РФ Юрий Ушаков "по мере необходимости".



Пескова спросили о том, как Путин оценивает работу Суркова за прошедшие годы "в плане улучшения отношений с Украиной", но пресс-секретарь сказал, что предпочтет оставить этот вопрос без ответа, потому что указа нет".



Что предшествовало: 25 января директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил, что Сурков оставил госслужбу "в связи со сменой курса на украинском направлении".



В Кремле в этот день заявили об отсутствии указа об отставке Суркова с поста помощника президента РФ.



Песков также заявил, что политика России на украинском направлении не менялась.

Почему это важно: Сурков курировал вопрос Украины еще с выборов 2004 года. С 2013 года, согласно многим источникам, он отвечал за отношения России с Украиной. Суркова называют идеологом проекта "Новороссия", который включал в себя аннексию юго-восточных регионов Украины и Крыма. Офицер спецназа ГРУ Генштаба России Игорь Гиркин Стрелков в 2014 году признавал, что за действиями боевиков и приезжих россиян на Донбассе стоит Сурков.

Россия с 2014 года осуществляет гибридную военную агрессию против Украины, поддерживая техникой и войсками незаконные вооруженные формирования в Донбассе.