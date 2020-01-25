Сурков ушел с госслужбы: "сменился курс на украинском направлении"

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Источник: директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале, сообщает "Интерфакс", "Коммерсантъ"

Детали: По данным Чеснакова, в ближайший месяц Сурков "будет заниматься медитацией".

Дословно: "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".

Предыстория:

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. "Ъ" со ссылкой на два близких к Кремлю источника допускал, что Козаку может отойти часть обязанностей Суркова.

В Кремле Сурков начал работать c мая 1999 года, заняв должность помощника главы администрации президента РФ Александра Волошина. В августе того же года был назначен замруководителя администрации.

Должность помощника президента РФ Сурков занимал с 20 сентября 2013 г. по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г.

Напомним,