Сурков ушел с госслужбы: "сменился курс на украинском направлении"

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Источник: директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале, сообщает "Интерфакс"

Детали: По данным Чеснакова, в ближайший месяц Сурков "будет заниматься медитацией".

Дословно: "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".

Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 201 г. по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г.