Сурков ушел с госслужбы: "сменился курс на украинском направлении"

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Суббота, 25 января 2020, 08:57

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Источник: директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале, сообщает "Интерфакс"

Детали: По данным Чеснакова, в ближайший месяц Сурков "будет заниматься медитацией". 

Дословно: "В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах".

Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 201 г. по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 г. по 7 мая 2008 г. 

Темы: Росcия Путин Донбасс ОРДЛО


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