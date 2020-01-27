В Киеве задержали мужчину, который "минировал" метро
За ложное сообщение о минировании метро в Киеве правоохранители задержали местного жителя.
Источник: пресс-служба прокуратуры Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП
Дословно в сообщении: "Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве".
Детали: Речь идет об анонимном звонке о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик" 25 января.
Тогда для проверки этого сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, взрывчатку не обнаружили.
По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В прокуратуре сообщили Украинской правде, что мужчина, вероятноо, страдает от психической болезни.
Прямая речь Максимец: "Задержанный пояснил, что позвонил в полицию и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик" из-за того, что был очень возмущен прибытием к нему домой правоохранителей, которых вызвал его сосед. Поскольку этот человек проявляет признаки психической болезни, сейчас решается вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы".
Что было раньше: 25 января станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход и возможность пересадки на данном узле из-за анонимного звонка о минировании.
За сутки до этого, 24 января, в Киеве из-за "минирования" были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".
В ноябре 2019 года за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена" другого "мнера" приговорили к 6 годам заключения.
Напомним:
- Киевское метро "минировали" более 20 раз за 2019 год. По данным полиции, большинство этих звонков и писем о минировании поступает из России или неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.
- Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди через какую-то обиду или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.
- В полиции говорят, что должны реагировать на абсолютно все "минирования".