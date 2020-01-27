В Киеве задержали мужчину, который "минировал" метро

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Понедельник, 27 января 2020, 17:24

За ложное сообщение о минировании метро в Киеве правоохранители задержали местного жителя.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Дословно в сообщении: "Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве".

Детали: Речь идет об анонимном звонке о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик" 25 января.

Тогда для проверки этого сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, взрывчатку не обнаружили.

По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Задержанный пояснил, что позвонил в полицию и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик" из-за того, что был очень возмущен прибытием к нему домой правоохранителей, которых вызвал его сосед.

Также в прокуратуре добавили, что поскольку этот человек проявляет признаки психической болезни, сейчас решается вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы.

Что было раньше: 25 января станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход и возможность пересадки на данном узле из-за анонимного звонка о минировании.

За сутки до этого, 24 января, в Киеве из-за "минирования" были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

В ноябре 2019 года за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена" другого "мнера" приговорили к 6 годам заключения.

Напомним:

  • Киевское метро "минировали" более 20 раз за 2019 год. По данным полиции, большинство этих звонков и писем о минировании поступает из России или неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма. Реже встречаются хулиганские звонки, "минируют" метро люди, которые имеют психические расстройства.

    Также ложные сообщения о минировании иногда распространяют люди в состоянии алкогольного опьянения, люди через какую-то обиду или мести, а еще студенты или учащиеся, желающие сорвать экзамены.

    В полиции говорят, что должны реагировать на абсолютно все "минирования".

Темы: метро прокуратура


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