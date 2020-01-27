В Киеве задержали мужчину, который "минировал" метро

За ложное сообщение о минировании метро в Киеве правоохранители задержали местного жителя.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Дословно в сообщении: "Киевской местной прокуратурой № 7 совместно со следователями управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве сообщено о подозрении мужчине в осуществлении заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве".

Детали: Речь идет об анонимном звонке о готовящемся взрыве на станции метро "Крещатик" 25 января.

Тогда для проверки этого сообщения правоохранители эвакуировали около 150 пассажиров и работников метрополитена, взрывчатку не обнаружили.

По подозрению в совершении ложного сообщения правоохранители задержали 36-летнего киевлянина. Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 259 УК Украины (Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В прокуратуре сообщили Украинской правде, что мужчина, вероятноо, страдает от психической болезни.

Прямая речь Максимец: "Задержанный пояснил, что позвонил в полицию и сообщил о заминировании станции метро "Крещатик" из-за того, что был очень возмущен прибытием к нему домой правоохранителей, которых вызвал его сосед. Поскольку этот человек проявляет признаки психической болезни, сейчас решается вопрос о назначении ему психолого-психиатрической экспертизы".

Что было раньше: 25 января станция "Крещатик" была закрыта на вход и выход и возможность пересадки на данном узле из-за анонимного звонка о минировании.

За сутки до этого, 24 января, в Киеве из-за "минирования" были закрыты станции метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная".

В ноябре 2019 года за ложное сообщение о заминировании станций "Киевского метрополитена" другого "мнера" приговорили к 6 годам заключения.

Напомним: