Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР и "замахнулась" на Бабикова
Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.
Источник: ГБР
Дословно: "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
(Ее действия - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)".
Детали: 28 января в 11:00 эксдепутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР.
Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова.
Во время его выступления Черновол попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, Черновол сопротивлялась стражам порядка.
В случае доказательства вины экс-нардепу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Предыстория:
- 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР.
- 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности директора ГБР тогда еще нардепа от "Слуги народа" и главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову. 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия Венедиктовой как депутата.
- 20 января 2020 года Ирина Венедиктова заявила, что подписала приказы о назначении заместителей директора ГБР. Одним из них стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.
- Чтобы избежать нареканий за конфликт интересов, Бабикова решили не допускать к делам Майдана.
- Бабиков работал в объединении "Aver Lex", которое защищало экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, в начале 2018 года он подавал кассацию на решение о назначении Януковичу государственного защитника в деле о препятствовании и насилии в отношении "майдановцев"
- Бабиков заявил, что интересы бывшего президента не представлял, никогда не был с ним знаком и "никаких договорных отношений с ним не заключал", а лишь подписал "технический документ", пока коллеги были заняты.
- В то же время Бабиков признал, что с нынешней начальницей Ириной Венедиктовой был знаком.
- Кроме того, прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов заявил, что Бабиков таки защищал интересы президента беглого Виктора Януковича в суде.