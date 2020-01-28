Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

Источник: ГБР

Дословно: "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

(Ее действия - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)".

Детали: 28 января в 11:00 эксдепутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР.

Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова.

Во время его выступления Черновол попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, Черновол сопротивлялась стражам порядка.

В случае доказательства вины экс-нардепу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Предыстория: