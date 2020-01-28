Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР и "замахнулась" на Бабикова

Вторник, 28 января 2020, 21:27
Экс-нардеп Черновол перелезла через забор ГБР и замахнулась на Бабикова

Народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол незаконно проникла на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить мобильный телефон в замдиректора Александра Бабикова.

Источник: ГБР

Дословно: "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.

(Ее действия - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)".

Детали: 28 января в 11:00 эксдепутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР.

Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР Бабикова.

Во время его выступления Черновол попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, Черновол сопротивлялась стражам порядка.

В случае доказательства вины экс-нардепу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Предыстория:

  • 3 декабря 2019 года Верховная Рада приняла президентский законопроект о перезагрузке ГБР.
  • 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора Государственного бюро расследований Романа Трубу и назначил исполняющим обязанности директора ГБР тогда еще нардепа от "Слуги народа" и главу комитета по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову. 14 января Верховная Рада досрочно прекратила полномочия  Венедиктовой как депутата.
  • 20 января 2020 года Ирина Венедиктова заявила, что подписала приказы о назначении заместителей директора ГБР. Одним из них стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.
  • Чтобы избежать нареканий за конфликт интересов, Бабикова решили не допускать к делам Майдана.
  • Бабиков работал в объединении "Aver Lex", которое защищало экс-президента Виктора Януковича. Как свидетельствуют данные реестра судебных решений, в начале 2018 года он подавал кассацию на решение о назначении Януковичу государственного защитника в деле о препятствовании и насилии в отношении "майдановцев"
  • Бабиков заявил, что интересы бывшего президента не представлял, никогда не был с ним знаком и "никаких договорных отношений с ним не заключал", а лишь подписал "технический документ", пока коллеги были заняты.
  • В то же время Бабиков признал, что с нынешней начальницей Ириной Венедиктовой был знаком.
  • Кроме того, прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов заявил, что Бабиков таки защищал интересы президента беглого Виктора Януковича в суде.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ГБР
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Офицер избил солдата на Львовщине - ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: