Экс-нардеп перелезла через забор ГБР и напала на заместителя генпрокурора
Народный депутат VIII созыва незаконно попала на территорию Государственного бюро расследований и попыталась бросить в заместителя генпрокурора мобильный телефон.
Источник: ГБР
Дословно: "Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту возможного нарушения народным депутатом VIII созыва общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу.
(Ее действия - ред.) сопровождались особой дерзостью, связанной с сопротивлением представителю власти, прекращавшему хулиганские действия указанного лица (ч.3 ст.296 Уголовного кодекса)".
Детали: 28 января в 11:00 эксдепутат перелезла через забор с колючей проволокой и попала на охраняемую территорию ГБР.
Затем зашла в актовый зал, где проходил брифинг первого заместителя директора ГБР.
Во время его выступления злоумышленница попыталась бросить в сотрудника ведомства мобильный телефон. Когда ее сопровождали к выходу, женщина сопротивлялась стражам порядка.
В случае доказательства вины экс-нардепу грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.
Что предшествовало: Незадолго до сообщения пресс-службы ГБР заместитель генпрокурора Виктор Трепак пожаловался на "целенаправленную и системную" информационную атаку, направленную на дискредитацию деятельности нового руководства.