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"Вы глубоко в экономике": Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку

Пятница, 17 января 2020, 18:28
Вы глубоко в экономике: Зеленский решил дать еще один шанс Гончаруку
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский записал видео своей встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Источник: Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Я решил предоставить вам шанс и вашему правительству, если вы решите некоторые вещи, которые сегодня очень важны...

Общество в целом и я предоставили вам и правительству большой процент доверия, правильнее сказать, большой кредит доверия. Поэтому мне кажется, что вы еще не рассчитались за этот кредит перед обществом. И у вас достаточно энергии это сделать...

Вы глубоко в экономике, глубоко во всех современных процессах, глубоко во всех процессах, происходящих в правительстве. Наши депутаты этого не знают. Когда они получают законопроекты решительно непопулярные иногда, реформаторские, у них нет времени даже с ними нормально ознакомиться, нормально поработать в комитетах. Это не нормально. Совсем. Наладить этот процесс, наладить диалог с депутатами Верховной Рады".

Детали: Гончарук поблагодарил президента, сказал, что Зеленский четко сформулировал задачи, которые нужно выполнить. Пообещал, что правительство их рассмотрит и вскоре выполнит.

Президент и премьер договорились, что до 4 февраля Кабмин отчитается в парламенте.

Почему это важно: Гончарук не обязан отчитываться перед президентом и тем более подавать ему заявление об отставке. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер имеет право заявить в Раду о своей отставке - и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления. Премьера освобождают от должности нардепы путем голосования на пленарном заседании.

Что предшествовало: Утром 17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и уехал в Офис президента на консультации вместо заседания Верховной Рады, где была предусмотрен час вопросов к правительству.

Вместо премьера перед нардепами выступал глава МИД Вадим Пристайко.

Напомним:

  • 15 января в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их: например, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами.
  • В Кабмине заявили, что не располагают информацией о подлинности записей.
  • Некоторые СМИ писали, что прослушку могло установить Управления госохраны, но в УГО заявили, что не причастны ни к "сливу", ни к прослушиванию топ-чиновников.
  • 16 января Гончарук заявил, что врагам не удастся остановить его и обосновал, почему он не "профан" в экономике.
  • 17 января Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров на встрече премьера с министрами и представителями Нацбанка.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийГончарук
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