Дело Шеремета: адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента

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Пятница, 3 января 2020, 02:05

Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Источник: Hromadske

Детали: Адвокат Владислав Добош отметил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено два человека. По версии следствия вторым человеком, который, вероятно, причастна к убийству журналиста Павла Шеремета был Андрей Антоненко.

Добош добавил, что следственный эксперимент будет официально завершен, когда будут оформлены все соответствующие протоколы, а видео эксперимента отправят на экспертизу.

Защитник отметил, что целью следственного эксперимента было проверить ходу подозреваемого, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая была изображена в видеоматериалах следователей.

Что этому предшествовало: Раньше в четверг адвокат Владислав Добош заявил, что в деле убийства Павла Шеремета следователи проведут следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко, о чем сообщилы за час до самого эксперимента.

Напомним:

  • В деле убийства журналиста Павла Шеремета состоялся следственный эксперимент с участием подозреваемого Юлии Кузьменко.

Украинская правда
Темы: Дело Шеремета полиция


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