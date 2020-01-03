Дугарь отказалась от следственного эксперимента по делу Шеремета – полиция

Национальная полиция сообщает, что в уголовном производстве по факту убийства журналиста Павла Шеремета проведен следственный эксперимент, от участия в котором отказалась подозреваемая Яна Дугарь.

Источник: Нацполиция

Детали: Правоохранители утверждают, что заблаговременно предупредили адвокатов трех подозреваемых по делу Шеремета о следственном эксперименте, однако свое участие подтвердил только адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко.

В то же время следователи Нацполиции с целью обеспечения Андрею Антоненко права на защиту и проведение ранее запланированного неотложного следственного действия к участию в следственном эксперименте привлекли адвоката центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Поэтому в ночь на 3 января 2020 года с подозреваемой Кузьменко и ее защитником Владиславом Добошем проведен следственный эксперимент: каких-либо жалоб, заявлений и ходатайств о нарушениях во время следственного действия от них не поступало, отмечают в полиции.

В то же время подозреваемый Антоненко от проведения следственного эксперимента отказался, мотивируя свой отказ отсутствием его защитников. После привлечения для защиты его прав защитника из центра по предоставлению бесплатной правовой помощи на место проведения следственных действий таки прибыл адвокат подозреваемого, который в категорической форме отказался от проведения следственного эксперимента.

Дословно полиция: "При этом он начал препятствовать проведению следственного действия с Юлией Кузьменко: все это зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента. Вместе с тем подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась".

Позиция защиты Дугарь: Адвокаты подозреваемого в убийстве Шеремета Яны Дугарь Николай Ореховский и Виталий Коломиец подали в Государственное бюро расследований заявление о фальсификации доказательств со стороны следователей.

Что предшествовало: Вечером 2 января стало известно, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета проводят следственные эксперименты в центре Киева, в частности с участием подозреваемой Юлии Кузьменко.

Адвокат Маси Найем отмечал, что следственный эксперимент с Антоненко происходит с нарушением Уголовно-процессуального кодекса. По его словам, в течение последних недель защитники Андрея подают ходатайство об ознакомлении с материалами дела, но эти ходатайства следователь игнорирует.