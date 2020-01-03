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Дело Шеремета: Появилось видео, как Кузьменко проходит следственный эксперимент

Пятница, 3 января 2020, 11:42
Дело Шеремета: Появилось видео, как Кузьменко проходит следственный эксперимент

Опубликовано видео, на котором видно, как Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, проходит следственный эксперимент.

Источник: Радио Свобода

Детали: В Киеве на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского вечером с 2 на 3 января проводили следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко, правоохранителей и криминалистов.

Кузьменко, одетая в одежду, похожую на ту, в которой была подозреваемая на видеозаписях с камер наблюдения накануне убийства Шеремета, с пакетом в руке прошла по улице Ивана Франко.

Эксперимент проводился для сравнения ее походки Кузьменко с походкой женщины, которая заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

Рядом с Кузьменко шел полицейский, к которому она была прикована наручниками. Другой подозреваемый по делу Андрей Антоненко к эксперименту не привлекался.

Что было раньше: Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

Адвокат заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

Узнать больше: Полный текст подозрения Юлии Кузьменко

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предистория: 

  • 26 декабря Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которой шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
  • Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.

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Темы: Дело Шеремета
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