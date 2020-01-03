Дело Шеремета: Появилось видео, как Кузьменко проходит следственный эксперимент
Опубликовано видео, на котором видно, как Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, проходит следственный эксперимент.
Источник: Радио Свобода
Детали: В Киеве на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского вечером с 2 на 3 января проводили следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко, правоохранителей и криминалистов.
Кузьменко, одетая в одежду, похожую на ту, в которой была подозреваемая на видеозаписях с камер наблюдения накануне убийства Шеремета, с пакетом в руке прошла по улице Ивана Франко.
Эксперимент проводился для сравнения ее походки Кузьменко с походкой женщины, которая заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.
Рядом с Кузьменко шел полицейский, к которому она была прикована наручниками. Другой подозреваемый по делу Андрей Антоненко к эксперименту не привлекался.
Что было раньше: Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.
Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.
Адвокат заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.
Узнать больше: Полный текст подозрения Юлии Кузьменко
Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета
Предистория:
- 26 декабря Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которой шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
- Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
- По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
- Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
- Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
- "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
- У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.