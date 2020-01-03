Дело Шеремета: Появилось видео, как Кузьменко проходит следственный эксперимент

Опубликовано видео, на котором видно, как Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета, проходит следственный эксперимент.

Источник: Радио Свобода

Детали: В Киеве на улицах Ивана Франко и Вячеслава Липинского вечером с 2 на 3 января проводили следственный эксперимент по делу убийства Шеремета с участием подозреваемой Кузьменко, правоохранителей и криминалистов.

Кузьменко, одетая в одежду, похожую на ту, в которой была подозреваемая на видеозаписях с камер наблюдения накануне убийства Шеремета, с пакетом в руке прошла по улице Ивана Франко.

Эксперимент проводился для сравнения ее походки Кузьменко с походкой женщины, которая заложила взрывчатку под автомобиль журналиста.

Рядом с Кузьменко шел полицейский, к которому она была прикована наручниками. Другой подозреваемый по делу Андрей Антоненко к эксперименту не привлекался.

Что было раньше: Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения.

Адвокат заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента.

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