По делу Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко – адвокат

Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко.

Источник: Facebook-страница адвоката Владислава Добоша

Прямая речь Добоша: "Я без десяти 17.00 получил на электронную почту от Бирка (Василий Бирко, следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня (в четверг - ред.) в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент".

Детали: Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указанный на видео с камер наблюдения. Вместе с тем он сказал, что прибудет на 18:00 в МВД.

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