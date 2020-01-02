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По делу Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко – адвокат

Четверг, 2 января 2020, 18:08
По делу Шеремета проводят следственный эксперимент с Кузьменко – адвокат

Адвокат Владислав Добош заявляет, что по делу убийства Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с его подзащитной, подозреваемой Юлией Кузьменко.

Источник: Facebook-страница адвоката Владислава Добоша

Прямая речь Добоша: "Я без десяти 17.00 получил на электронную почту от Бирка (Василий Бирко, следователь - ред.) сообщение о том, что сегодня (в четверг - ред.) в 18 часов будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам ознакомиться с материалами дела, не открыли видео по которому должны проводить следственный эксперимент".

Детали: Добош заявил, что действия следователей являются незаконными. Он рассказал, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Добош подчеркнул, что эксперимент нужно проводить в 2.40 ночи, поскольку именно такое время указанный на видео с камер наблюдения. Вместе с тем он сказал, что прибудет на 18:00 в МВД.

Узнать больше: Полный текст подозрения Юлии Кузьменко

Что известно о людях, которых подозревают в причастности к убийству Шеремета

Предистория: 

  • 26 декабря Добош опубликовал полную версию разговора подзащитной Юлии Кузьменко с "лицом Т", о содержании которой шла речь на брифинге МВД по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
  • Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
  • 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что подозревают по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лиса"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко ("Riffmaster"), добровольцев Владислава и Инна Грищенко ("Бучу" и "Пуму").
  • Суд арестовал Кузьменко и Антоненко, а Дугарь отправил под домашний арест.
  • По версии следствия, Дугарь фотографировала камеры накануне убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто, Антоненко фигурирует в расследовании как организатор.
  • Кузьменко раскритиковала экспертизу, которая якобы доказывает ее причастность.
  • Аваков заявил, что убийство Шеремета было хорошо технически подготовленным, а подозреваемые говорили о покровителе, который их обязан "вытянуть" и защитить.
  • "Слідство.Інфо" считает, что результаты экспертизы, на которую ссылается Аваков, неоднозначные, а доказательства - слабые и неубедительные. Полиция отрицает.
  • У "Украинской правды" также ряд вопросов по версии следствия.

Украинская правда

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Темы: Дело Шеремета
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