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Зеленский подписал закон о "реестре педофилов"

Понедельник, 13 января 2020, 16:45
Зеленский подписал закон о реестре педофилов

Президент Украины Владимир Зеленский, подписал законопроект о внедрении Единого реестра лиц осужденных за преступления сексуального характера против детей.

Источник: сайт Верховной Рады Украины

Детали: Согласно информации на сайте парламента, законопроект №0887 " о внедрении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усилении ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего" был направлен на подпись президента 27 декабря 2019 года, а 13 января документ возвращен с подписью главы государства.

Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего, призван предотвратить рецидив таких преступлений.

Держателем реестра является Министерство юстиции.

Доступ к реестру будут иметь прокуроры, следователи, полиция и Госбюро расследований. В то же время, право на получение информации из реестра будет у руководителей учреждений образования, здравоохранения или других учреждений, осуществляющих надзор за детьми.

Закон усиливает ответственность за преступление, предусмотренное ст.152, 153 УК, против лица в возрасте до 14 лет, независимо от его добровольного согласия. Изнасилование наказывается 10-15 годами тюрьмы. Если преступление совершено повторно, лицо приговаривают к 15 годам тюрьмы или к пожизненному лишению свободы.

Что было раньше: В редакции первого чтения законопроект содержал норму о применении химической кастрации в отношении педофилов с их согласия. В то же время в тексте закона, который вступил в силу, этой нормы нет.

Напомним:

  • 11 июля Верховная Рада поддержала законопроект №6449 об усилении ответственности за преступления сексуального характера против детей.
  • Проект закона вводил наказание в виде принудительной химической кастрации.
  • 4 сентября президент Владимир Зеленский завернул этот закон.
  • Президент, в частности, обратил внимание, что Рада в первом чтении проголосовала за альтернативный проект, который предусматривает замену неотбытой части наказания добровольной кастрацией, а также создание закрытого реестра педофилов.

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Темы: педофилызаконодательствоВерховная РадаЗеленский
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