Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За паркинг вместо бассейна бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение

Пятница, 31 января 2020, 09:13
За паркинг вместо бассейна бывшему главному архитектору Киева объявили подозрение

Бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику и гендиректору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде объявили подозрение в нанесении более 9,3 млн грн убытков киевлянам строительством паркинга вместо бассейна для школы в Голосеевском районе.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, которое не указывает имен и названий; источники "Украинской правды"

Дословно НАБУ: "30 января 2020 года детективы Национального бюро совместно с СБУ при процессуальном руководством САП сообщили о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщицы в причинении более 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением")".

Детали: В 2002 году Киевский городской совет передал земельные участки в центре столицы в аренду ООО. Предприятие должно было построить жилой дом со встроенно-пристроенным бассейном для средней школы №130. Сейчас – это школа с углубленным изучением английского и итальянского языков имени Данте Алигьери на Большой Васильковской.

В 2005 году Голосеевский райсовет, средняя школа №130 и ООО заключили договор о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству дома с бассейном. Согласно постановлению Шевченковского райсуд Киева от 27.02.2019, речь идет об ООО "Невирос".

По условиям договора, ООО построил коробку жилого дома со вспомогательными помещениями бассейна, но в 2008 году прекратил строительство из-за отсутствия средств.

ООО заключило инвестиционный договор с другой компанией-застройщица: в марте 2013 года заказчик ООО "Невирос" заключил договор с ООО "Укрбуд Девелопмент".

Согласно этому договору, ООО и компания-застройщица обязывались вместе завершить реализацию проекта на Антоновича, 131..

В июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА (бывший главный архитектор), действуя в сговоре и в интересах директора компании-застройщице, выдал градостроительные условия и ограничения застройки. Вместо строительства бассейна для средней школы №130 они предусматривали строительство на территории школы многоуровневого паркинга.

В дальнейшем, без ведома школы и Голосеевского районного совета, компания-застройщица на месте бассейна построила паркинг и получила выгоду от продажи незаконно построенных паркомест.

Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года. До этого уголовное производство расследовало Главное следственное управление СБУ.

Основанием для начала расследования стало коллективное обращение родительского комитета школы № 130 г. Киев.

Генеральный директор компании-застройщицы уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается, отмечает НАБУ.

Предыстория:

  • Гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду подозревают в махинациях с жильем для Национальной гвардии. В мае 2019 года суд отпустил его из-под стражи, а в июне Апелляционный суд разрешил ему не носить электронный браслет из-за якобы несовместимой с устройством болезни.
  • Майборда также брался достроить жилье для обманутых инвесторов "Укрбуда".

Украинская правда, дополнено
Темы: КиевстроительствоНАБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Киев
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Минкульт согласовал передачу дома Сикорского общине Киева
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: