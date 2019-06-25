Суд снял браслет с фигуранта крупной аферы: "усугубляет болезни" – ЦПК

Апелляционный суд разрешил гендиректору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде не носить электронный браслет, поскольку у него якобы несовместимые с устройством болезни.

Об этом пишет в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что у их клиента болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят", - удивляется активист.

Он напомнил, что, по данным НАБУ, Майборода с сообщниками на афере с квартирами для Нацгвардии "развел" государство на 81 млн грн.

"Раньше "тяжелобольной" Майборода купил себе Lamborghini за 300 тысяч евро. Только за одну растаможку он уплатил 3,5 млн грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн", - возмущается Шабунин.

Олег Майборода

Напомним: