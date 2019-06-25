Суд снял браслет с фигуранта крупной аферы: "усугубляет болезни" – ЦПК
Апелляционный суд разрешил гендиректору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде не носить электронный браслет, поскольку у него якобы несовместимые с устройством болезни.
Об этом пишет в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.
"Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что у их клиента болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят", - удивляется активист.
Он напомнил, что, по данным НАБУ, Майборода с сообщниками на афере с квартирами для Нацгвардии "развел" государство на 81 млн грн.
"Раньше "тяжелобольной" Майборода купил себе Lamborghini за 300 тысяч евро. Только за одну растаможку он уплатил 3,5 млн грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн", - возмущается Шабунин.
Напомним:
- Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода является подозреваемым по делу о крупной афере с квартирами для Нацгвардии. 17 мая суд отпустил его под залог в 2 миллиона гривен.
- Генерал-полковник Юрий Аллеров, командовавший Нацгвардией с 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года, согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на элитном Печерске, а на окраине Киева.
- НАБУ открыло уголовное производство в декабре 2017 года.
- Задержали Юрия Аллерова, Олега Майбороду и Алису Гринчук в мае 2019 года, когда Аллерова уже сняли с должности. Их подозревают в присвоении 81 635 448 грн.
- Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн залога.
- Аллерову 17 мая присудили содержания под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 млн грн. 20 мая он вышел из-под стражи.
- САП также утверждает, что дочь Аллерова Екатерина Пустынникова имеет двойное гражданство – России и Украины – и большую часть времени проживает в РФ.