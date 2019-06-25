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Суд снял браслет с фигуранта крупной аферы: "усугубляет болезни" – ЦПК

Вторник, 25 июня 2019, 16:08

Апелляционный суд разрешил гендиректору компании "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде не носить электронный браслет, поскольку у него якобы несовместимые с устройством болезни.

Об этом пишет в Twitter руководитель ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

"Адвокаты Майбороды принесли какое-то медицинское заключение о том, что у их клиента болезни, которые усиливаются из-за ношения браслета (!!). Британские ученые нервно курят", - удивляется активист.

Он напомнил, что, по данным НАБУ, Майборода с сообщниками на афере с квартирами для Нацгвардии "развел" государство на 81 млн грн.

"Раньше "тяжелобольной" Майборода купил себе Lamborghini за 300 тысяч евро. Только за одну растаможку он уплатил 3,5 млн грн. И при этом ему присуждают залог в 2 млн грн", - возмущается Шабунин.

 
Олег Майборода

Напомним:

  • Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода является подозреваемым по делу о крупной афере с квартирами для Нацгвардии. 17 мая суд отпустил его под залог в 2 миллиона гривен.
  • Генерал-полковник Юрий Аллеров, командовавший Нацгвардией с 30 декабря 2015 года по 7 мая 2019 года, согласовал замену жилого комплекса для гвардейцев, из-за чего они получили жилье не на элитном Печерске, а на окраине Киева.
  • НАБУ открыло уголовное производство в декабре 2017 года.
  • Задержали Юрия Аллерова, Олега Майбороду и Алису Гринчук в мае 2019 года, когда Аллерова уже сняли с должности. Их подозревают в присвоении 81 635 448 грн.
  • Майбороду суд отпустил под залог в 2 миллиона гривен, Гринчук избрана мера пресечения в виде 1,5 млн грн залога.
  • Аллерову 17 мая присудили содержания под стражей до 12 июля с залогом в 4,8 млн  грн. 20 мая он вышел из-под стражи.
  • САП также утверждает, что дочь Аллерова Екатерина Пустынникова имеет двойное гражданство – России и Украины – и большую часть времени проживает в РФ.

Украинская правда

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Темы: суднедвижимостьНацгвардия
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