В январе на Донбассе уничтожены 27 боевиков – разведка

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Пятница, 31 января 2020, 13:26

В январе на Донбассе погибли 27 представителей незаконных вооруженных формирований, еще 56 получили ранения и травмы.

Источник: штаб операции Объединенных сил, который ссылается на данные украинской разведки

Дословно: "По данным разведки, потери российско-оккупационных войск в течение января 2020 года составили: необратимыми - 27 человек, ранеными и травмированными - 56 человек".

Детали: Также сообщается, что боевики потеряли 5 единиц техники и вооружения (2 автомобиля "Урал", 2 БПЛА и один миномет)

В штабе ООС отмечают, что украинской военные военнослужащие открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, прорыва вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Напомним: По данным разведки, потери боевиков в 2019 году превысили 1,5 тысячи человек.

Почему это важно: Одной из главных договоренностей переговоров в нормандском формате в Париже 9 декабря было полное и всестороннее прекращение огня до конца 2019 года. Состоялось разведение сил и средств на трех участках фронта. В то же время боевики не перестали стрелять совсем, а изменили тактику: уменьшилось количество артобстрелов, но увеличилось – количество снайперских обстрелов.

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Валентина Романенко, УП
Темы: война терроризм Донбасс


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