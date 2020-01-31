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У січні на Донбасі знищено 27 бойовиків – розвідка

П'ятниця, 31 січня 2020, 12:26
У січні на Донбасі знищено 27 бойовиків – розвідка

У січні на Донбасі загинули 27 представників незаконних збройних формувань, ще 56 отримали поранення і травми.

Джерело: штаб операції Об’єднаних сил, який посилається на дані української розвідки

Дослівно: "За даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ протягом січня 2020 року склали: безповоротними – 27 осіб, пораненими та травмованими – 56 осіб"

Деталі: Також повідомляється, що бойовики втратили 5 одиниць техніки та озброєння (2 автомобіля "Урал", 2 БПЛА та один міномет)

В штабі ООС наголошують, що українській військові військовослужбовці відкривають вогонь по противнику у разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій, прориву ворожих розвідувально-диверсійних груп.

Нагадаємо: За даними розвідки, втрати бойовиків у 2019 році перевищили 1,5 тисячі осіб.

Чому це важливо: Однією з головних домовленостей переговорів у нормандському форматі в Парижі 9 грудня було повне та всебічне припинення вогню до кінця 2019 року. Відбулося розведення сил та засобів на трьох ділянках фронту. Водночас бойовики не перестали стріляти зовсім, а змінили тактику: зменшилася кількість артобстрілів, але збільшилася – кількість снайперських обстрілів.   

Читайте також: Ексвійськовий Андрій Римарук: "Надо просто пєрєстать стрєлять" вже стало мемом в армії

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: війнатероризмДонбас
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