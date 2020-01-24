Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Банковой говорят, что не знают о деталях визита Зеленского в Оман

Пятница, 24 января 2020, 14:57
На Банковой говорят, что не знают о деталях визита Зеленского в Оман

В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Детали: В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживания президента передали в Государственное управление делами.

На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.

Дословно: "Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросов отсутствует в Офисе Президента Украины"

 

Что этому предшествовало: "Украинская правда" направила запрос в Офис президента с просьбой предоставить информацию о составе украинской делегации, которая была в Омане, а также сообщить стоимость проживания и перелетов украинской делегации. Также УП просило сообщить, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.

Узнать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно

Предыстория:

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездкув Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили тогда в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
  • Известно, что с Зеленским был его помощник Андрей Ермак.
  • По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.
  • СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией.
  • Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.
  • Офис президента сообщил в январе, что Зеленский провел в Омане 2 встречи: с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната. На этих встречах обсуждались торговые отношения и возможные инвестиции в Украину. В обоих сообщениях Офиса президента не упоминалось о других участниках визита в Оман.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийОман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
23:42
фото, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: