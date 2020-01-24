На Банковой говорят, что не знают о деталях визита Зеленского в Оман

В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Детали: В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживания президента передали в Государственное управление делами.

На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.

Дословно: "Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросов отсутствует в Офисе Президента Украины"

Что этому предшествовало: "Украинская правда" направила запрос в Офис президента с просьбой предоставить информацию о составе украинской делегации, которая была в Омане, а также сообщить стоимость проживания и перелетов украинской делегации. Также УП просило сообщить, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.

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