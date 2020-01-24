На Банковой говорят, что не знают о деталях визита Зеленского в Оман

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Пятница, 24 января 2020, 15:57

В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.

Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"

Детали: В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживания президента передали в Государственное управление делами.

На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.

Дословно: "Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросов отсутствует в Офисе Президента Украины"

 

Что этому предшествовало: "Украинская правда" направила запрос в Офис президента с просьбой предоставить информацию о составе украинской делегации, которая была в Омане, а также сообщить стоимость проживания и перелетов украинской делегации. Также УП просило сообщить, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.

Узнать больше: Андрей Ермак: Зеленский вернулся из Омана настолько быстро, насколько это было возможно

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно

Предыстория:

  • Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездкув Оман и возвращается в Киев.
  • В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили тогда в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
  • Известно, что с Зеленским был его помощник Андрей Ермак.
  • По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
  • Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.
  • СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую ​​версию назвали спекуляцией.
  • Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.
  • Офис президента сообщил в январе, что Зеленский провел в Омане 2 встречи: с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната. На этих встречах обсуждались торговые отношения и возможные инвестиции в Украину. В обоих сообщениях Офиса президента не упоминалось о других участниках визита в Оман.

Украинская правда
Темы: Зеленский Оман


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