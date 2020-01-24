На Банковой говорят, что не знают о деталях визита Зеленского в Оман
В Офисе президента Украины не знают, кто летал с президентом Владимиром Зеленским в Оман в январе 2020 года.
Источник: ответ Офиса президента на запрос "Украинской правды"
Детали: В ответе указывается, что запросы о стоимости перелетов и проживания президента передали в Государственное управление делами.
На остальные вопросы в Офисе президента ответа не оказалось.
Дословно: "Информация об остальных затронутых в Вашем запросе вопросов отсутствует в Офисе Президента Украины"
Что этому предшествовало: "Украинская правда" направила запрос в Офис президента с просьбой предоставить информацию о составе украинской делегации, которая была в Омане, а также сообщить стоимость проживания и перелетов украинской делегации. Также УП просило сообщить, подписывались ли во время визита в Оман какие-то официальные двусторонние документы.
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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все что известно
Предыстория:
- Утром 8 января во Офисе президента сообщили, что президент Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездкув Оман и возвращается в Киев.
- В Оман Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили тогда в пресс-службе, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
- Известно, что с Зеленским был его помощник Андрей Ермак.
- По наблюдениям программы "Схемы", Зеленский прилетел из Омана почти через сутки после авиакатастрофы украинского самолета МАУ в Иране.
- Перелет самолета Медведчука в Оман и обратно совпал с пребыванием Зеленского в Омане.
- СМИ предполагали, что Зеленский мог встречаться с представителями РФ. У Зеленского такую версию назвали спекуляцией.
- Медведчук заявил, что на его самолете из Омана в Москву летела семья его старшей дочери.
- Офис президента сообщил в январе, что Зеленский провел в Омане 2 встречи: с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман и исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната. На этих встречах обсуждались торговые отношения и возможные инвестиции в Украину. В обоих сообщениях Офиса президента не упоминалось о других участниках визита в Оман.