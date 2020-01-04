Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству - ОГА

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Суббота, 4 января 2020, 17:17

Помещение на территории областного спорткомплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в пос.Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс служба Харьковской ОГА

Детали: По данным ОГА, регистрация помещений по ул. Плехановской, 65, где располагается стадион, завершена, объекты внесены в Госреестр недвижимого имущества.

Дословно: "Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - сообщили в ОГА.

Напомним,

  • По распоряжению Кабинета министров Украины от 11 апреля 2018 г. имущественные комплексы, конфискованные у ПАО "Футбольный клуб "Металлист", ООО "Металлист Холдинг" и "Металлист арена", передавались в сферу управления облгосадминистрации.
  • В конце 2019 г. глава ОГА Алексей Кучер сообщил, что часть помещений стадиона "Металлист", часть детской футбольной академии "Металлиста", тренировочная база в пос.Высокий и другие объекты, конфискованные у Курченко, не были приняты в управление Харьковской ОГА.
  • По словам Кучера, фактически этим имуществом пользовались третьи лица.
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он появился в информационном пространстве в конце 2012 года, когда купил ФК "Металлист" у Александра Ярославского, а позже создал группу энергетических компаний "ВЕТЭК".
  • Курченко фигурирует в многочисленных расследованиях правоохранителей и журналистов, в частности, о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов.
  • Курченко подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.
  • Журналисты нашли документы, разоблачающие схемы Курченко для уклонения от налогообложения. Вследствие этих схем Украине, по их данным, потеряла $1 млрд дохода.

Темы: Курченко Харьков


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