Конфискованное имущество Курченко в Харькове вернули государству - ОГА

Помещение на территории областного спорткомплекса "Металлист" в Харькове и тренировочную базу в пос.Высокий, конфискованные у беглого бизнесмена Сергея Курченко, вернули в собственность государства.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс служба Харьковской ОГА

Детали: По данным ОГА, регистрация помещений по ул. Плехановской, 65, где располагается стадион, завершена, объекты внесены в Госреестр недвижимого имущества.

Дословно: "Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", - сообщили в ОГА.

Напомним,