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В Украине создадут единый портал для туристов - Кабмин

Воскресенье, 5 января 2020, 16:18
В Украине создадут единый портал для туристов - Кабмин

В Украине до осени 2020 года запустят единый туристический портал, через который туристы смогут получить помощь.

Источник: Правительственный портал

Прямая речь премьера Алексея Гончарука: "Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь".

Детали: В Кабмине сообщили, что единый портал будет работать как онлайн, так и в телефонном режиме.

Кроме того, будут созданы локальные туристско-информационные центры в регионах.

Как сообщили в Министерстве культуры, молодежи и спорта, создано соответствующее агентство, которое, в частности, будет реализовывать данный проект.

Создание единого туристического портала предусмотрено Программой деятельности Кабинета министров, утвержденной в сентябре 2019 года.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровГончаруктуризм
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