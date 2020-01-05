Помпео жалеет, что Европа не сильно поддержала операцию против Сулеймани

оссекретарь США Майк Помпео жалеет, что союзники в Европе не выразили достаточной поддержки операции США против иранского генерала Касема Солеймани.

Об этом сообщает "Голос Америки", пишет "Европейская правда".

После того, как по указанию президента Дональда Трампа силы США провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий элитных иранских сил специального назначения "Кудс" Касем Сулеймани, международные союзники США - Германия, Великобритания и Франция - подчеркнули важность деэскалации в регионе.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, в частности, отметил, что продолжение конфликтов не отвечает интересам Великобритании. Германия также призвала стороны к деэскалации напряжения. Однако пресс-секретарь канцлера Ангелы Меркель Ульрике Деммер добавила, что "американские действия были реакцией на ряд военных провокаций, за которые отвечает Иран".

Помпео противопоставил сдержанную реакцию европейских стран с активной поддержкой действий США, которые он увидел от американских союзников в регионе, к которым, в частности, относятся Израиль, Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ, Египет.

Реакция стран в регионе на спецоперацию была "фантастической", отметил Помпео в комментарии FoxNews. Он, однако, заметил, что общение с союзниками в Европе "могло бы быть лучшим".

"Последние два дня я провел в разговорах с партнерами в регионе, информируя их о том, что мы делаем, почему мы это делаем, прося их о помощи. Они все были фантастические. Затем я говорил с нашими партнерами в других регионах и это могло бы быть лучшим. Честно говоря, европейцы не так сильно помогали, как мне бы хотелось. Британцы, французы, немцы - все должны понимать, что сделали американцы - спасли жизни людей в Европе", - подчеркнул американский дипломат.