В Ираке ограничили передвижение сил международной коалиции
Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.
Источник: представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф в заявлении журналистам, "Интерфакс"
Прямая речь: "Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак".
Детали: Халф отметил, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.
По его словам, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".
Тем временем большая похоронная процессия, сопровождающая тело убитого в столице Ирака Багдаде 3 января иранского генерала Касема Солеймани, 6 января достигла столицы Ирана Тегерана.
Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с Сулеймани.
Предыстория:
- 3 января в результате операция американских военных в Ираке погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
- До этого, 31 декабря 2019 года, произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- После этого, 4 января 2020 года, в районе "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.
- Парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести все иностранные войска с территории страны..