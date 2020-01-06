В Ираке ограничили передвижение сил международной коалиции

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Понедельник, 6 января 2020, 15:10

Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.

Источник: представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф в заявлении журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь: "Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак".

Детали: Халф отметил, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По его словам, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Тем временем большая похоронная процессия, сопровождающая тело убитого в столице Ирака Багдаде 3 января иранского генерала Касема Солеймани, 6 января достигла столицы Ирана Тегерана.

Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с Сулеймани.

Предыстория:

  • 3 января в результате операция американских военных в Ираке погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
  • До этого, 31 декабря 2019 года, произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • После этого, 4 января 2020 года, в районе "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.
  • Парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести все иностранные войска с территории страны..

Темы: Ирак Иран США мир


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