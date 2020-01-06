В Ираке ограничили передвижение сил международной коалиции

Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.

Источник: представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф в заявлении журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь: "Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак".

Детали: Халф отметил, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По его словам, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Тем временем большая похоронная процессия, сопровождающая тело убитого в столице Ирака Багдаде 3 января иранского генерала Касема Солеймани, 6 января достигла столицы Ирана Тегерана.

Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с Сулеймани.

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