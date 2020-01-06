Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Ираке ограничили передвижение сил международной коалиции

Понедельник, 6 января 2020, 14:10
В Ираке ограничили передвижение сил международной коалиции

Багдад ввел ограничения на наземное и воздушное передвижение сил международной коалиции на территории Ирака.

Источник: представитель иракских вооруженных сил Абдель Керим Халф в заявлении журналистам, "Интерфакс"

Прямая речь: "Деятельность международной коалиции в Ираке будет ограничена консультациями, вооружением и тренировками военного персонала, а вооруженные силы покинут Ирак".

Детали: Халф отметил, что уже начата подготовка механизма для вывода иностранных войск.

По его словам, "закрывать глаза на недавние американские удары нельзя".

Тем временем большая похоронная процессия, сопровождающая тело убитого в столице Ирака Багдаде 3 января иранского генерала Касема Солеймани, 6 января достигла столицы Ирана Тегерана.

Правительство Ирана объявило 6 января выходным днем, чтобы позволить всем желающим проститься с Сулеймани.

Предыстория:

  • 3 января в результате операция американских военных в Ираке погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.
  • До этого, 31 декабря 2019 года, произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • После этого, 4 января 2020 года, в районе "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.
  • Парламент Ирака одобрил резолюцию с требованием к иракскому правительству вывести все иностранные войска с территории страны..

Темы: ИракИранСШАмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Ирак
Растоптали и сожгли Коран: в Дании провели протест перед посольством Ирака
В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: