В Минветеранов рассказали о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев
Освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеютсяся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.
Источник: пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на советницу министра по медицинским вопросам Татьяну Тимошенко
Прямая речь: "В первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов о их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств".
Детали: Работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице "Феофания", они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации.
Начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк рассказал, что освобожденные также нуждаются юридических консультациях и помощи.
В первую очередь им всем необходимо возобновление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи.
Предыстория:
- 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицамибоевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.