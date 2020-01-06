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В Минветеранов рассказали о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев

Понедельник, 6 января 2020, 15:40
В Минветеранов рассказали о травмах от пыток у освобожденных из плена украинцев

Освобожденные из плена в результате обмена украинцы имеют кардиологические проблемы, у некоторых имеютсяся челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств.

Источник: пресс-служба министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со ссылкой на советницу министра по медицинским вопросам Татьяну Тимошенко

Прямая речь: "В первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией, которые будут предоставлены им бесплатно. Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов о их содействии. Также, у тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств".

Детали: Работники Минветеранов ежедневно посещают тех, кто 29 декабря был освобожден, доставлен в Киев и размещен в клинической больнице "Феофания", они совместно с привлеченными специалистами, предоставляют необходимые услуги и консультации.

Начальник управления Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Сергей Мокренюк рассказал, что освобожденные также нуждаются юридических консультациях и помощи.

В первую очередь им всем необходимо возобновление документов: паспорт, водительское удостоверение и другие. Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им ста тысяч гривен материальной помощи.

Предыстория:

  • 29 декабря в рамках обмена удерживаемыми лицамибоевики ОРДЛО освободили 81 украинцев, из них 76 вернулись на подконтрольную Украине территорию, еще 6 решили остаться на оккупированной части Донбасса. В свою очередь, Украина передала 124 человека.

Темы: пленныеМВОТ
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