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Санкции США помогли договориться с РФ о транзите газа – Пристайко

Вторник, 7 января 2020, 21:20
Санкции США помогли договориться с РФ о транзите газа – Пристайко

Санкции США в отношении проекта "Северный поток-2" помогли Украине достичь договоренностей с Россией о транзите газа.

Источник: министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на сайте МИД

Детали: На вопрос, была бы достигнута договоренность Украины с РФ по газу без санкций США против "Северного потока-2" или нет, министр ответил, что санкции помогли достичь договоренности.

Прямая речь: "В начале переговоров Россия не имела желания заключать соглашение, они хотели максимум на год и на очень плохих для нас условиях. Кроме того, они говорили, что, мол, мы не спешим, мы можем заключить в этом году, можем позже.

Договоренность, на которую нам наконец удалось выйти, гораздо лучше. Не идеальна, но санкции США помогли нам достичь ее, да".

Детали: В то же время Пристайко отметил, что Украина ценит помощь Германии "и не были в восторге от того, что любой немецкий проект попадет под санкции".

"С другой стороны, мы постоянно подчеркивали в ходе переговоров с немецкими партнерами на том, что речь идет о плохом проекте для Германии, ЕС и Украины. Однако мы не имеем отношения к этим санкциям", - сказал он.

Предыстория:

  • 30 декабря НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об отзыве и урегулировании судебных споров.
  • 27 декабря "Нафтогаз" получил от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • 20 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
  • Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.
  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • Все компании, причастные к строительству Nord Stream 2, должны в течение 30 дней прекратить работы, иначе США применят против них новые санкции, предусмотренные в законе об оборонном бюджете США.
  • В РФ заявили, что Россия собирается завершить строительство газопровода "Северный поток-2", несмотря на угрозу американских санкций.
  • Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.
  • По состоянию на 23 декабря строительство газопровода "Северный поток-2" было завершено на 93,5%.

Украинская правда
Темы: ПристайкосанкцииСШАРосcиягаз
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