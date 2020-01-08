Катастрофа в Иране: двое пассажиров не сели на самолет

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Среда, 8 января 2020, 12:51

Двое пассажиров, которые должны были лететь самолетом МАУ, который разбился в Иране, не сели на борт.

Источник: Брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Прямая речь Данилова: "Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. У нас списки эти есть. Обращаю ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Два гражданина не село на рейс ... Имена, кто это, СНБО имеет"

Детали: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные списки погибших будут опубликованы позже. На брифинге имена называть не будут. Он добавил, что правительством принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно

Предыстория:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
  • Все, кто был на борту самолета, погибли.
  • По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
  • На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
  • Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.

Темы: катастрофы Иран СНБО


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