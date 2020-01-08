Катастрофа в Иране: двое пассажиров не сели на самолет

Двое пассажиров, которые должны были лететь самолетом МАУ, который разбился в Иране, не сели на борт.

Источник: Брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.

Прямая речь Данилова: "Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. У нас списки эти есть. Обращаю ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Два гражданина не село на рейс ... Имена, кто это, СНБО имеет"

Детали: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные списки погибших будут опубликованы позже. На брифинге имена называть не будут. Он добавил, что правительством принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.

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