Катастрофа в Иране: двое пассажиров не сели на самолет
Двое пассажиров, которые должны были лететь самолетом МАУ, который разбился в Иране, не сели на борт.
Источник: Брифинг премьер-министра Украины Алексея Гончарука и секретаря СНБО Алексея Данилова.
Прямая речь Данилова: "Мы имели списки всех 169 граждан, которые были зарегистрированы на этот рейс. У нас списки эти есть. Обращаю ваше внимание, что на рейс село 167 граждан. Два гражданина не село на рейс ... Имена, кто это, СНБО имеет"
Детали: премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что официальные списки погибших будут опубликованы позже. На брифинге имена называть не будут. Он добавил, что правительством принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.
Знать больше: Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране. Все, что известно
Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.