Украинским авиакомпаниям запретили полеты в воздушном пространстве Ирана
Среда, 8 января 2020, 12:06
Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям
Источник: Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Прямая речь: "Мы сочувствуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний".
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Предыстория:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
- Все, кто был на борту самолета, погибли.
- По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших пассажиров украинского самолета, разбившегося в Иране, были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.
- На борту самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Иранское агентство новостей ISNA опубликовало список погибших в авиакастрофе самолета МАУ.