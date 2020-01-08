Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям

Источник: Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Прямая речь: "Мы сочувствуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний".

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