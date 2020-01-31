Коронавирус: Зеленский предлагает национальный план противоэпидемических мер

Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры, чтобы не допустить попадания китайского коронавируса и распространения заболевания в Украине.

Источник: Офис президента

Детали: Глава государства отметил, что ситуация с распространением вируса вполне контролируемая и постоянно находится в поле его внимания. Сейчас в Украине не зарегистрировано ни одного случая инфицирования и нет оснований для каких-либо мер чрезвычайного характера.

В то же время Зеленский дал ряд поручений Кабинету министров. В частности распорядился перенести деятельность оперативного штаба по недопущению распространения заболевания на территории Украины, действующего при Министерстве здравоохранения, на уровень Кабинета министров, создав соответствующую рабочую группу.

Также глава государства считает необходимым разработать национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение 2019-nCoV с привлечением ресурсов не только Министерства здравоохранения, но и Министерства внутренних дел, Министерства обороны, Министерства образования и науки, Министерства инфраструктуры и ряда других служб и организаций .

Зеленский также отметил необходимость проведения мер профилактики заболевания.

Напомним: 31 января двух первых заболевших новым типом китайского коронавируса обнаружили в России.

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