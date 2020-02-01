СНБО: В Украине планируют создать систему для обнаружения коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что в Украине разрабатывают собственную систему для тестирования на наличие у человека коронавируса.

Источник: Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Детали: По словам Данилова, Китай передал необходимые данные для того, чтобы все кто хочет могли заниматься разработкой собственных систем.

"Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил секретарь СНБО.

Также он подчеркнул, что как только в Украине появится какая-то ситуация, которая потребует реакции, то власть сможет принять необходимые меры моментально.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайного положения международного значения распорядился усилить меры по недопущению попадания и распространения китайского коронавируса в Украине.

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