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Подозреваемый по делу Окуевой незаконно получил гражданство – полиция

Суббота, 1 февраля 2020, 10:58
Подозреваемый по делу Окуевой незаконно получил гражданство – полиция

Подозреваемый в организации преступной группы, совершившей убийства украинского добровольца Амины Окуевой и еще двух человек, незаконно получил гражданство Украины.

Источник: сайт Нацполиции

 

Дословно: "В ходе расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказных убийства. В частности - это убийство директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

Мужчина имел паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Оперативники полиции Киевской области подробно исследовали процедуру получения гражданства.

Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "о регистрации лица гражданином Украины", изданной в марте 2014 года УГМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками так называемой "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки".

 

Детали: Следственным управлением полиции Киевской области начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

 

Сейчас по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного.

Предыстория:

  • 30 октября 2017 года автомобиль, в котором находилась Амина Окуева с мужем Осмаевым, обстреляли возле поселка Глеваха Киевской области. Амина погибла.
  • 12 января 2020 года правоохранители задержали уроженца Дагестана Игоря Редькина. По данным следствия, его ДНК совпадают с обнаруженными на оружии, из которого совершили убийство Амины. 
  • Редькина считают организатором преступной группы. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
  • Суд взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Украинская правда
Темы: убийстводобровольцыполиция
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