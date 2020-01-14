Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой
Вторник, 14 января 2020, 17:51
Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина.
Источник: Интерфакс-Украина
Детали: Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.
Что было ранее: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.
Муж Амины Окуевой Адам Осмаев после задержания сказал, что не знает подозреваемого, а также других членов группировки.
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Предыстория:
- 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
- Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
- Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле.
- Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2".