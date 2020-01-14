Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой

Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.

Что было ранее: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Муж Амины Окуевой Адам Осмаев после задержания сказал, что не знает подозреваемого, а также других членов группировки.

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