Суд арестовал подозреваемого в убийстве Окуевой

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Вторник, 14 января 2020, 18:51

Святошинский районный суд Киева арестовал на 60 дней одного из подозреваемых Игоря Редькина.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Суд избрал Редькину меру пресечения в виде содержания под стражей в киевском СИЗО до 11 марта.

Что было ранее: В воскресенье, 12 января, полицейские задержали предполагаемого организатора убийства добровольца Амины Окуевой. Часть членов преступной группы задержали в сентябре.

Муж Амины Окуевой Адам Осмаев после задержания сказал, что не знает подозреваемого, а также других членов группировки.

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Предыстория:

  • 30 октября 2017 года возле железнодорожного переезда возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, Окуева погибла.
  • Тогда в полиции сообщали, что на автомате, который нашли в полутора километрах от места расстрела автомобиля Окуевои и Осмаева, следов ДНК не обнаружили.
  • Перед этим в Окуеву и Осмаева стреляли 1 июня в Киеве на Подоле. 
  • Амина Окуева участвовала в Револиции Достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона "Киев-2". 



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