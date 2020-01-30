Чемпион города. Как Кличко удержал Киев

Одразу після перемоги Володимира Зеленського на виборах, у мера Києва Віталія Кличка почалися проблеми.

Найбільшою з них мала стати відставка з посади глави Київської міської державної адміністрації. 4 вересня Кабмін навіть погодив звільнення Кличка з КМДА.

Уряд дав "добро", але Зеленський цією можливістю не скористався. Нічого не відбулося. Рішенню уряду скоро п'ять місяців, а глава КМДА досі Віталій Кличко.

Як меру Києва вдалося впоратися з викликом в особі голови Офісу президента Андрія Богдана, та як до цього причетний помічник Зеленського Андрій Єрмак, розбиралась "Українська правда".

"Хочете, звільніть Кличка, а завтра призначте назад"

Історія невдалого звільнення Віталія Кличка може слугувати чудовою ілюстрацією української політики часів президента Зеленського.

Починалась вона як війна "нових" та "старих" політиків. Ще в середині літа 2019 року глава Офісу президента Андрій Богдан розповів новообраному президенту Володимиру Зеленському, що є чудовий інструмент посунути Кличка від управління Києвом.

За Конституцією, керівники державних адміністрацій мають іти у відставку відразу після обрання нового президента. Глава КМДА у тому числі.

Станом на початок року Віталій Кличко намагається підготувати свою партію "УДАР", яка зараз перебуває в дещо деморалізованому стані, до самостійного походу на осінні місцеві вибори фото: kyivcity.gov.ua/

Сам звільнити Кличка Зеленський не міг, адже для цього потрібна згода уряду. Наприкінці липня президент звернувся до уряду з проханням погодити відставку Кличка.

Однак глава держави був новий, а уряд старий. Гройсман спершу обіцяв розглянути подання, тоді пішов у відпустку, а в серпні взагалі заявив, що його Кабмін звільнити Кличка не дозволить.

Зеленському довелося відкласти ідею до осені, коли у нього мав з'явитись свій уряд. І Кабмін Гончарука не розчарував президента: на першому ж повноцінному засіданні відставка глави КМДА була погоджена.

Публічним обличчям "звільнення у турборежимі" став глава Офісу президента Богдан, який навіть ходив на ток-шоу дебатувати з Кличком.

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Непублічно воювати з Кличком главі ОПУ допомагав його бізнес-партнер, забудовник Андрій Вавриш. Київський мер навіть публічно заявляв, що Богдан "порадив" йому зустрітися з Вавришем і поговорити про майбутнє.

Вибір Вавриша окрім близької дружби з Богданом і самим Зеленським був продиктований тим, що він має розгалужені зв'язки в Києві.

"Вавриш працював в КМДА, він давно в Києві, він знає, де точно закопана "голочка" кожного депутата в Київраді. Тому він швидко міг зібрати потрібні голоси і посунути Кличка", – розповідає співрозмовник з оточення Богдана.

Кличку встигли підшукати заміну – Олександра Ткаченка, багаторічного гендиректора медіахолдингу "1+1", який належить олігарху Ігорю Коломойському. Ткаченко навіть встиг подати декларацію для призначення на посаду в КМДА.

Серйозність намірів Ткаченка на пост глави КМДА можна було відстежувати по збільшенню кількості негативу про київського мера в ефірі новин і "сенсацій" на каналі "1+1"

"Ткаченка вибрали, бо він реально виграв київські вибори. Він зібрав команду, "Плюси" всім нашим помагали, він всі питання вирішував. І "Слуга" виграв в Києві 13:0, всі округи взяли. Це заслуга Ткаченка. На цьому його авторитет різко виріс", – пояснює один зі співрозмовників УП, близький до Офісу президента.

Серйозність намірів Ткаченка можна було відстежувати по збільшенню кількості негативу про київського мера в ефірі новин і "сенсацій" на каналі "1+1".

На початку осені все було готове для відставки Кличка. Але несподівано для всіх, особливо для членів своєї ж команди, Зеленський передумав.

"З осені лежить рішення уряду, а ми Кличка не відправляємо у відставку. Мало того, що самі собі на голову вилили відро помиїв, бо взялись, а тоді дали задню. Так ми ще ж всім розказали, що мусимо його звільнити, "цього вимагає Конституція". А тепер, виходить, самі Конституцію порушуємо", – обурюється один із членів команди президента, який був залучений у процес.

"Богдан уже каже, що якщо вам Кличко став так подобатись, то хочете, звільніть його, а завтра призначте назад. Але звільніть", – додає він.

"Ми показали, що з нами можна "добазаритись"

"Це була робоча модель: знімаєш Кличка з глави КМДА, ставиш туди Ткаченка чи когось іншого, і він отримує платформу для того, щоб виграти вибори восени", – пояснює УП один зі співрозмовників на Банковій.

Однак президент Зеленський вирішив зупинитись на половині дороги.

"Та йому наговорили страхів всяких, що місто стане, що буде колапс всього, що зараз не той час, щоб міняти Кличка, що партнери будуть проти. І все стало", – розповідає співрозмовник "Української правди" в ОПУ.

"Мені здається, на Банковій реально оцінили ситуацію. Шо не можна отак нахрапом, спираючись на бажання одного чиновника ОП, нехтувати принципами демократії і місцевого самоврядування. Українці і кияни зокрема не дозволять так поводитися", – відповів на питання УП мер Києва Кличко.

Під "одним чиновником ОП" він має на увазі Андрія Богдана, який був драйвером заміни глави КМДА.

"Це були намагання особисто Богдана і його оточення переконати президента в тому, що в Києві все погано. Що можна столицю позбавити місцевого самоврядування (саме те, що намагався зробити Богдан), знищити обраного киянами мера (незалежно від прізвища), і мешканці столиці це "проковтнуть". Але так не сталося", – вважає Кличко.

Очевидно, що стосунки у столичного мера та глави ОПУ не склались. Однак цікаво, що у їхній суперечці Зеленський несподівано опинився не на боці Богдана.

"Причин, чому нічого не відбулося, багато різних. Згадайте початок осені. Дубінський мочить київського губернатора, брутально і неприкрито. Коломойський через день говорив і творив таке, що нікуди не влазило. А тут ще Ткаченку, який типу теж друг ІВК (олігарха Ігоря Коломойського – УП), мають віддати Київ. Почали з різних сторін прилітати "привіти": "Що ви робите? Як ви потім цього Коломойського будете стримувати?" – розповідає один із наближених до Банкової співрозмовників УП, який був залучений до зміщення Кличка.

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Проти Ткаченка була і соціологія, де у найкращому для нього опитуванні відставання від Кличка сягало майже 20%. Виграти вибори і взяти повну владу у Києві за таких умов, навіть будучи главою КМДА, було б складним завданням.

"Ну, а потім з'явився Єрмак (помічник президента – УП). І вся історія перегралась", – додає він.

За даними УП, Андрій Єрмак став місточком між Кличком і Зеленським.

Логіка його позиції була теж зрозуміла. До осінніх виборів близько, а кандидата, який би виграв у Кличка, немає. Міняти главу КМДА перед входом в опалювальний сезон безглуздо, бо якщо будуть якісь проблеми, то негатив буде осідати не на Кличку, а на Зеленському.

І взагалі київський мер уже в них у руках, у підвішеному стані його буде набагато простіше контролювати.

"Богдан пресував Кличка, той дуже напружений був. А потім прийшов Єрмак і каже, що все буде добре. Тепер Кличко швидко чує прохання Єрмака, Андрій буває в КМДА. Недавно замінили двох керівників, які відповідають за благоустрій у Києві. Обидва нові керівники – люди Єрмака", – розповідає УП один із впливових членів київської Зе!команди.

Мова про нових очільників департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулебу та в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка. Обоє пішли на підвищення на початку листопада, коли якраз і активізувались розмови Кличка з поміркованим крилом президентського оточення.

Сам Єрмак на запитання, яка його роль в історії примирення Кличка і Банкової, відповідати не захотів.

"Твердження, що Андрій Єрмак є архітектором схеми примирення мера Кличка і президента Зеленського, не відповідає дійсності", – відповіли УП у пресслужбі помічника президента.

Мер Києва визнав, що має справи з Єрмаком, але назвав їхні стосунки "робочими". А коло питань, які можуть обговорюватись, досить широке.

Без публічного оголошення якогось союзу відбувається спроба інтеграції друзів Кличка у владну команду.

За даними УП, зараз на Банковій ведуться серйозні розмови про переформатування уряду. Серед іншого з подачі Єрмака обговорюється можливість призначення в уряд забудовника і ексзаступника Кличка Ігоря Ніконова. Для нього можуть створити посаду віцепрем'єра з питань інвестицій.

Інший заступник Кличка і секретар Київради Олексій Резніков теж знайшов собі місце у роботі нової влади. Він став представником України у Мінській групі і був одним із дієвих членів української делегації на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. І, за даними УП, пропозиція залучити Резнікова надійшла усе від того ж Анрія Єрмака.

Станом на початок року Віталій Кличко намагається підготувати свою партію "УДАР", яка зараз перебуває в дещо деморалізованому стані, до самостійного походу на осінні місцеві вибори.

Проти нього зі "Слуги народу" може бути висунутий все той же Олександр Ткаченко, який, за даними УП, не полишає ідею спробувати себе в боротьбі за Київ.

"Призначення в КМДА – це рішення президента, Ткаченко на це не може вплинути. А по виборах мера, то він цього не афішує, але від ідеї балотуватись не відмовляється", – переконує близький до Ткаченка депутат "СН".

Але є й інший варіант: висування проти Кличка яскравого кандидата від "Слуги народу", який запам'ятається виборцю, але не завадить чинному меру переобратись. І це може стати майданчиком для спільної роботи в майбутній Київраді.

На таку роль навіть є кандидат – ресторатор Микола Тищенко, який, до слова, є кумом Єрмака.

Крім того, обмірковують і певні варіанти партійної співпраці, наприклад, залучення у списки "СН" частини "ударівців" тощо. Хоча "богданівське" крило влади загалом категорично проти таких союзів.

"Нащо ми прийшли у владу? Щоб все змінювати. То давайте змінювати. Які союзи? З ким? Хтось забув, що при Віталіку Столар чи Кононенко робили в місті? Їх треба знімати", – обурюється один із близьких до Богдана працівників ОПУ. І додає:

"Бо так ми що зробили? Ми показали, що з нами можна "добазаритись". Ми публічно вийшли мочити Кличка, а тоді сказали, шо ні, все ок, ми перетерли і порішали. Так не можна. Це нас дожене потім. Точно дожене".

Роман Романюк, УП