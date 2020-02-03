Эрдоган: Турция поможет построить жилье для 500 семей крымских татар

Президент Турции Тайип Эрдоган поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.

Источник: Заявление Эрдогана во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве

Прямая речь: "Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с инфраструктурой жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект".

Детали: Эрдоган выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.

Что было раньше: В понедельник президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"

Во время встречи Эрдоган и Зеленский обсудили вопросы агрессии России в регионе, вопросы развития инфраструктуры и торговли. В частности было заключено соглашение о финансовой помощи украинской армии от Турции.

Эрдоган повторил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

Это уже вторая встреча Зеленского и Эрдогана