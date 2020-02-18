Зеленский пригрозил "некоторым" политикам: Привезу украинцев из Китая к вам в особняки

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Вторник, 18 февраля 2020, 13:05

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые политические силы подстрекают людей перекрывать дороги в связи с якобы ненадлежащими мерами противодействия коронавирусу Covid-19 в Украине.

Источник: брифинг по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны

Прямая речь: "Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям, которые обращаются к людям... мы эту информацию знаем благодаря правоохранительным органам... обращаются к людям, местным жителям и подстрекают их перекрывать дороги".

Детали: По словам Зеленского, некоторые СМИ распространили дезинформацию, что украинцев эвакуируют из Китая "куда-то не туда, и не все для этого готово". "Есть несколько вариантов и мы полностью готовы", - ответил на это он.

Президент подчеркнул, что ситуация с вирусной угрозой находится под "полным контролем" украинской власти.

Дополняется...

Темы: Зеленский оппозиция коронавирус


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