Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел – Гончарук
Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Китай, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Источник: Twitter Гончарука
Прямая речь: "Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта "Борисполь".
Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени".
Детали: Гончарук обнародовал видео взлета самолета утром.
⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020
Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC
Ранее сообщалось, что самолет вылетит в Китай в 2:50 ночи 19 февраля и вернется в "Борисполь" в 8:05 утра четверга, 20 февраля.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала, что есть три безопасных места, где могу разместить эвакуированных из Китая граждан – в зависимости от их количества, будет выбрано наиболее соответствующе для "обсервации" (изоляции с целью наблюдения).
В Китае возьмут на борт только не зараженных коронавирусом людей и тех, кто не имеет повышенной температуры. По прилету в Украину они будут вынуждены провести две недели на карантине, место их пребывания будут охранять правоохранители и спасатели.
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Предыстория:
- Новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.
- Им заразились уже более 75 тысяч человек (74 тысяч из них – в самом Китае), в результате заражения Covid-2019 умерли более 2 тысяч человек, а вылечились 14,5 тысяч человек.