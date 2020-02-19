Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел – Гончарук
Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Китай, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Источник: Twitter Гончарука
Прямая речь: "Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта "Борисполь".
Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени".
Детали: Гончарук обнародовал видео взлета самолета утром.
⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020
Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC
Ранее сообщалось, что самолет вылетит в Китай в 2:50 ночи, 19 февраля, и вернется в "Борисполь" в 8:05 утра четверга, 20 февраля.
В Китае возьмут на борт только не зараженных коронавирусом людей и тех, кто не имеет повышенной температуры. По прилету в Украину они будут вынуждены провести две недели на карантине, место их пребывания будут охранять правоохранители и спасатели.