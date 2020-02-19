Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел – Гончарук

Среда, 19 февраля 2020, 07:45
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел – Гончарук

Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Китай, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: Twitter Гончарука

Прямая речь: "Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта "Борисполь".

Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени".

Детали: Гончарук обнародовал видео взлета самолета утром.

Ранее сообщалось, что самолет вылетит в Китай в 2:50 ночи 19 февраля и вернется в "Борисполь" в 8:05 утра четверга, 20 февраля.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщала, что есть три безопасных места, где могу разместить эвакуированных из Китая граждан – в зависимости от их количества, будет выбрано наиболее соответствующе для "обсервации" (изоляции с целью наблюдения).

В Китае возьмут на борт только не зараженных коронавирусом людей и тех, кто не имеет повышенной температуры. По прилету в Украину они будут вынуждены провести две недели на карантине, место их пребывания будут охранять правоохранители и спасатели.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Предыстория:

  • Новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.
  • Им заразились уже более 75 тысяч человек (74 тысяч из них – в самом Китае), в результате заражения Covid-2019 умерли более 2 тысяч человек, а вылечились 14,5 тысяч человек.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019КитайздоровьеГончарук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: