Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел – Гончарук

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Среда, 19 февраля 2020, 08:45

Самолет для эвакуации украинцев вылетел в Китай, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Источник: Twitter Гончарука

Прямая речь: "Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта "Борисполь".

Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени".

Детали: Гончарук обнародовал видео взлета самолета утром.

Ранее сообщалось, что самолет вылетит в Китай в 2:50 ночи, 19 февраля, и вернется в "Борисполь" в 8:05 утра четверга, 20 февраля.

В Китае возьмут на борт только не зараженных коронавирусом людей и тех, кто не имеет повышенной температуры. По прилету в Украину они будут вынуждены провести две недели на карантине, место их пребывания будут охранять правоохранители и спасатели.

Темы: коронавирус Covid-2019 Китай здоровье Гончарук


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