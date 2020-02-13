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Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай

Четверг, 13 февраля 2020, 11:48
Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы, но из-за сокращения количества рейсов в Китай Укрпочта временно прекращает прием посылок в эту страну.

Источник: пресс-служба Укрпочты

Детали: В Укрпочте сообщили, что в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен.

Так же из-за значительного сокращения количества рейсов, сроки доставки товаров из Китая в Украину могут быть увеличены.

Ссылаясь на ВОЗ, Укрпочта настаивает, что люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения коронавирусом и призывает доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

Дословно: Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных азначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ".

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуациюв связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • На борту лайнера Diamond Princess, по последним данным, 175 человек подхватили коронавирус, двое из них украинцы. Четверо из заболевших находятся в тяжелом состоянии.

Темы: коронавирусУкрпочтаКитай
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