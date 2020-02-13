Коронавирус: Укрпочта прекратила принимать посылки в Китай

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в связи со вспышкой коронавируса в Китае пока не вводит никаких запретов для международной торговли и перемещения товаров через границы.

Источник: пресс-служба Укрпочты

Дословно: Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, пока не зафиксировано. У официальных азначенных почтовых операторов-партнеров Укрпочты все отправления проходят строгую проверку, рентген-осмотр, запрещенные или опасные вещи не принимаются и не выпускаются за границу. Они действуют в соответствии с нормами Всемирного почтового союза и ВОЗ".

Детали: Ссылаясь на ВОЗ, Укрпочта настаивает, что люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения и призывает доверять только официальным источникам и не распространять ложную информацию.

В то же время в Укрпочте сообщили, что в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен.

Так же из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки доставки товаров из Китая в Украину могут быть увеличены.