Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая
209 просмотров
Воскресенье, 2 февраля 2020, 06:02
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах - умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.
Источник: ВОЗ в Twitter
Дословно: "44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020 ".
Детали: У мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.
Что было раньше:
- В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования
powered by lun.ua