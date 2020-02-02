Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Воскресенье, 2 февраля 2020, 05:02
Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах - умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.

Источник: ВОЗ в Twitter

Дословно: "44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020 ".

Детали: У мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Что было раньше:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

Читайте также: Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китайкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Китай
РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС
Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: