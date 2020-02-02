Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

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Воскресенье, 2 февраля 2020, 06:02

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах - умер 44-летний мужчина, который приехал из Уханя.

Источник: ВОЗ в Twitter

Дословно: "44-летний мужчина был вторым человеком на Филиппинах, у которого диагностировали новый коронавирус 2019 nCoV. Он умер 1 февраля 2020 ".

Детали: У мужчины наблюдались лихорадка, кашель и боль в горле, после чего он был госпитализирован.

Что было раньше:

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • В связи с распространением коронавируса посольство Украины в КНР рекомендует украинцам, которые там находятся, покинуть страну.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.

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Темы: Китай коронавирус


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