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В Украине работают над тестом на коронавирус, результата ждут через 10 дней - СМИ

Воскресенье, 2 февраля 2020, 20:59
В Украине работают над тестом на коронавирус, результата ждут через 10 дней - СМИ

Лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и  лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины работают над созданием теста на коронавирус, результат работы двух команд ученых ожидается через 10-14 дней.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО

Детали: По данным СМИ, тест позволит при помощи слюны определять, есть ли коронавирус в организме. 

Дословно: "На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации  здравоохранения закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире. Кроме отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии, предварительная цена одного теста – 1500 евро", - пишет ZN.UA.  

Предыстория: 

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью одному из украинских каналов заявил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека.

По словам Данилова, ученые занимаются разработкой тест-систем.

Дословно: "20 числа (января - ред.) китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов. 

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Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По данным МОЗ Украины, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. 

Темы: коронавирусздоровьеМинобороныМинздрав
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