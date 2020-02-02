В Украине работают над тестом на коронавирус, результата ждут через 10 дней - СМИ

Лаборатория Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины и лаборатория эпигенетики Института геронтологии НАМН Украины работают над созданием теста на коронавирус, результат работы двух команд ученых ожидается через 10-14 дней.

Источник: ZN.UA со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и СНБО

Детали: По данным СМИ, тест позволит при помощи слюны определять, есть ли коронавирус в организме.

Дословно: "На сегодняшний день Украиной при помощи Всемирной организации здравоохранения закуплено небольшое количество тест-систем, они дороги и дефицитны во всем мире. Кроме отечественной разработки, правительство ведет переговоры о закупке тестовых систем у Германии, предварительная цена одного теста – 1500 евро", - пишет ZN.UA.

Предыстория:

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью одному из украинских каналов заявил о том, что Мониторинговая комиссия при СНБО работает над системой, позволяющей быстро определять наличие коронавируса 2019-nCoV в организме человека.

По словам Данилова, ученые занимаются разработкой тест-систем.

Дословно: "20 числа (января - ред.) китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", – заявил Данилов.

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Напомним,