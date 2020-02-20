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МВД: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом "на дозаправку"

Четверг, 20 февраля 2020, 08:56
МВД: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом на дозаправку
Фото: Twitter Olya Komarova

Министерство внутренних дел сообщает, что самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Источник: сайт МВД

Дословно: "В 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков".

Детали: Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет. 

 

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Сообщается, что по прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВООЗ в специальной отделенной зоне аэропорта".

Позже спецтранспортом ГСЧС их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области".

Сейчас жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими. 

Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми кружил над Харьковом из-за того, что город затянуло туманом.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

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Предыстория: 

  • 19 февраля в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.
  • Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.
  • После обеда 19 февраля самолет приземлился в Ухане
  • Во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боялись, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.

Украинская правда

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Темы: коронавирусБориспольМВД
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