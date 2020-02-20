МВД: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом "на дозаправку"

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Четверг, 20 февраля 2020, 09:56
Фото: Twitter Olya Komarova

Министерство внутренних дел сообщает, что самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Источник: сайт МВД

Дословно: "В 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков".

Детали: Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет. 

 

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Сообщается, что по прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВООЗ в специальной отделенной зоне аэропорта".

Украинская правда
Темы: коронавирус Борисполь МВД


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