МВД: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом "на дозаправку"

Министерство внутренних дел сообщает, что самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Источник: сайт МВД

Дословно: "В 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков".

МВС пише, що літак з Уханя в Борисполі сів на дозаправку😒 заправляється, ніхто не виходить pic.twitter.com/V9cEbkk2P3 — Olya Komarova (@Komarisha) February 20, 2020

Детали: Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Сообщается, что по прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВООЗ в специальной отделенной зоне аэропорта".