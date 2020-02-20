МВД: Самолет с эвакуированными из Китая приземлился под Киевом "на дозаправку"

Министерство внутренних дел сообщает, что самолет с украинцами, эвакуированными из Китая, приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку.

Источник: сайт МВД

Дословно: "В 9:40 украинский пассажирский самолет спецрейса "PQ 7302" с эвакуированными из КНР гражданами совершил посадку в международном аэропорту города Борисполь. Там он дозаправится горючим и вылетит в Международный аэропорт Харьков".

МВС пише, що літак з Уханя в Борисполі сів на дозаправку😒 заправляється, ніхто не виходить pic.twitter.com/V9cEbkk2P3 — Olya Komarova (@Komarisha) February 20, 2020

Детали: Согласно докладам экипажа и медперсонала сопровождения, все на борту самолета здоровы и могут продолжать полет.

На борту воздушного судна авиакомпании SkyUp находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи.

Сообщается, что по прибытии все лица на борту пройдут надлежащий пограничный контроль "с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами ВООЗ в специальной отделенной зоне аэропорта".

Позже спецтранспортом ГСЧС их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области".

Сейчас жители поселка городского типа Новые Санжары в Полтавской области протестуют против ввоза к ним эвакуированных из Китая людей: перекрыли дорогу и жгли шины, а также вступили в столкновения с полицейскими.

Что было раньше: Утром 20 февраля самолет с эвакуированными из Китая людьми кружил над Харьковом из-за того, что город затянуло туманом.

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