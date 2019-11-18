В ГБР создали подразделение, которое займется делами Майдана

887 просмотров
Понедельник, 18 ноября 2019, 15:55

В Государственном бюро расследований создали подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

Источник: Telegram-канал директора ГБР Романа Трубы

Дословно: "Мы отобрали лучших, профессиональных следователей, которые будут эффективно работать над "делами Майдана" дальше.

Как только ГПУ завершит все процессуальные действия и передаст нам материалы уголовных производств, следователи приступят к работе".

Что было раньше: 4 ноября Труба пожаловался, что из-за недостатка следователей расследования дел Майдана, которые передадут ГБР из прокуратуры, затянутся.

Он пояснил, что закон ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и госслужащими.

Тогда Труба сообщил, что расследовать дела Майдана в ГБР будет отдельное подразделение, но если его сформируют из действующих следователей, то это замедлит расследования в других производствах.

Он призвал ВР принять изменения в закон о ГБР, которыми отменяется предельная численность работников бюро; вводится упрощенная конкурсная процедура для следователей ГПУ, которые будут расследовать "дела Майдана".

Напомним:

  • 20 ноября ГПУ завершает досудебное расследование по всем уголовным производствам. После этого они имеют 3 месяца для того, чтобы их передать ГБР. Сейчас в прокуратуре продолжается инвентаризация материалов.

Украинская правда
Темы: Майдан ГБР Труба


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дела Майдана: от Зеленского требуют внеочередного заседания ВР 17 ноября 2019, 10:58
Следствие по делам Майдана остановится с 20 ноября - адвокат 16 ноября 2019, 23:39
ГПУ выяснит, воровал ли кто-то материалы дел по Майдана 6 ноября 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
Портнов сходил в офис Зеленского, чтобы пожаловаться на журналистов
Россия передала Украине задержанные корабли
ГБР передало подозрение Порошенко в ГПУ и просит снять неприкосновенность
Пристайко видит два варианта исхода "нормандской" встречи
Все новости
тест

Вусопад в ноябре: что вы знаете о мужском здоровье?

Образование

Как учить английский так, чтобы изучить

Образование

Правило сломалось: почему 10 000 часов практики не гарантируют успех

Поиск по сайту
Архив
Весь архів