Путин снова завел "песню" об одном народе с украинцами

Президент России Владимир Путин считает, что россияне и украинцы составляют один народ, но их искусственно разъединяют.

Источник: интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину", которое начало выходить частями в 6-ю годовщину расстрелов на киевском Майдане

Прямая речь Путина: "Я уже много раз говорил: я считаю, что мы один и тот же народ. Не знаю, нравится это или нет (украинцам), но, если посмотреть на реалии, это так и есть.

Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке. И только в результате полонизации та часть украинцев, которая жила на территории, находившейся под властью Речи Посполитой, только где-то, по-моему, в XVI веке появились первые языковые различия.

Вообще, укра́инцами называли людей, которые жили на рубежах Российского государства. Украинцы были во Пскове, украинцами называли тех, которые защищали с юга от набегов крымского хана. На Урале. Кругом были украинцы. Значит, у нас не было никаких языковых различий.

Больше того, где-то до этого же времени, до XIV–XV века, даже тех людей, восточных славян, которые проживали на территории Речи Посполитой, и в Московском государстве, и в Польше, называли русскими. Не делили. И только гораздо позднее начались языковые первые различия".

Прямая речь Путина: "Особенно украинский фактор начал разыгрываться в преддверии Первой мировой войны австрийской спецслужбой. Почему? Это известное дело – разделяй и властвуй. Это абсолютно понятная вещь.

Но всё равно, тем не менее, если так сложилось и у людей, у значительной части населения на Украине возникло чувство собственного самосознания национального и так далее, надо относиться к этому с уважением. Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли".

Детали: В ходе этой беседы ведущий Андрей Ванденко пытался поправить Владимира Путина, что правильно говорить "украи́нцами", а не "укра́инцами", – но российский президент стоял на своем.

Путин заявил, что чтобы говорить про сегодня и завтра, "нужно знать историю, нужно знать, кто мы такие, откуда мы родом, что нас объединяет".

Он признал, что сейчас многое разъединяет, но подчеркнул, что "нужно не забывать о том, что нас объединяет, и не разрушать того, что есть".

По его мнению, западные страны стремятся разъединить РФ и Украину, а те, кто возглавлял Украину и наживался на ней, просто выслуживаются перед ними, преследуя личные интересы.