Коронавирус: в России изолировали пассажиров поезда из Киева и ловят китайцев в метро
Из боязни коронавируса в РФ изолировали пассажиров вагона поезда "Киев-Москва", в котором ехала китаянка, и отлавливают китайцев.
Источник: российский Интерфакс, Радио Свобода, РИА Новости
Детали: В российском Брянске сняли с маршрута гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", и направили в местную инфекционную больницу.
Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.
В Москве на двухнедельный карантин отправлены две с половиной тысячи человек. Всех, кто приезжает в Москву из Китая, изолируют по месту пребывания. Если у человека повышена температура, то его госпитализируют.
Мэр Москвы сообщил, что в городе начали использовать систему распознавания лиц для контроля людей, "отправленных в карантин".
Китайцев в московском транспорте ловит полиция и сотрудники метрополитена и"Мосгортранса".
Водителям общественного транспорта поручили уведомлять диспетчеров о том, что в салоне находятся лица китайской национальности для их проверки полицией.
Также сообщалось, что в российском Екатеринбурге с рейдами по рынкам ходят патрули казаков, которые отлавливают чихающих китайцев и сопровождают их в больницу.
Аналогичные патрули ходят и по улицам Рязани.
Напомним:
- Новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.
- Им заразилисьуже более 75 тысяч человек (74 тысяч из них – в самом Китае), в результате заражения Covid-2019 умерли более 2 тысяч человек, а вылечились 14,5 тысяч человек.
- 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на 14-дневную обсервацию в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
- Из-за информации, что эвакуированных везут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.