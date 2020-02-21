Из боязни коронавируса в РФ изолировали пассажиров вагона поезда "Киев-Москва", в котором ехала китаянка, и отлавливают китайцев.

Источник: российский Интерфакс, Радио Свобода, РИА Новости

Детали: В российском Брянске сняли с маршрута гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", и направили в местную инфекционную больницу.

Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

В Москве на двухнедельный карантин отправлены две с половиной тысячи человек. Всех, кто приезжает в Москву из Китая, изолируют по месту пребывания. Если у человека повышена температура, то его госпитализируют.

Мэр Москвы сообщил, что в городе начали использовать систему распознавания лиц для контроля людей, "отправленных в карантин".

Отловом китайцев в московском транспорте занимаются сотрудники метрополитена и"Мосгортранса" при участии полиции и медиков.

Водителям общественного транспорта поручили уведомлять диспетчеров о том, что в салоне находятся лица китайской национальности для их проверки полицией.

Также сообщалось, что в российском Екатеринбурге с рейдами по рынкам ходят патрули казаков, которые отлавливают чихающих китайцев и сопровождают их в больницу.

Аналогичные патрули ходят и по улицам Рязани.

Напомним: