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Коронавирус: в России изолировали пассажиров поезда из Киева и ловят китайцев в метро

Пятница, 21 февраля 2020, 11:12
Коронавирус: в России изолировали пассажиров поезда из Киева и ловят китайцев в метро

Из боязни коронавируса в РФ изолировали пассажиров вагона поезда "Киев-Москва", в котором ехала китаянка, и отлавливают китайцев.

Источник: российский Интерфакс, Радио Свобода, РИА Новости

Детали: В российском Брянске сняли с маршрута гражданку Китая с высокой температурой, ехавшую в поезде "Киев - Москва", и направили в местную инфекционную больницу.

Остальные пассажиры вагона, в котором ехала китаянка с температурой 38 градусов, направлены на карантин в Брянскую городскую больницу.

В Москве на двухнедельный карантин отправлены две с половиной тысячи человек. Всех, кто приезжает в Москву из Китая, изолируют по месту пребывания. Если у человека повышена температура, то его госпитализируют.

Мэр Москвы сообщил, что в городе начали использовать систему распознавания лиц для контроля людей, "отправленных в карантин".

Китайцев в московском транспорте ловит полиция и сотрудники метрополитена и"Мосгортранса".

Водителям общественного транспорта поручили уведомлять диспетчеров о том, что в салоне находятся лица китайской национальности для их проверки полицией.

Также сообщалось, что в российском Екатеринбурге с рейдами по рынкам ходят патрули казаков, которые отлавливают чихающих китайцев и сопровождают их в больницу.

Аналогичные  патрули ходят и по улицам Рязани.

Напомним:

  • Новый коронавирус начал распространяться в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, в декабре 2019 года.
  • Им заразилисьуже более 75 тысяч человек (74 тысяч из них – в самом Китае), в результате заражения Covid-2019 умерли более 2 тысяч человек, а вылечились 14,5 тысяч человек.
  • 20 февраля из Китая в Украину прилетели 72 человека: 45 украинцев и 27 иностранцев. Их поместили на 14-дневную обсервацию в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.
  • Из-за информации, что эвакуированных везут в Новые Санжари местные жители еще с вечера 19 февраля начали акцию протеста, а утром 20 февраля перекрыли дорогу.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcия
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