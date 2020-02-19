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На Львовщине принесли шины под госпиталь: не хотят, чтобы к ним везли украинцев из Китая

Среда, 19 февраля 2020, 15:20
ФОТО: ZAXID.NET

Во Львовской области люди принесли шины и перекрыли подъезд к госпиталю ветеранов войн и репрессированных, потому что боятся, что к ним привезут украинцев, которых эвакуируют из китайского города Ухань.

Источник: пресс-служба ЛОГА, zaxid.net, Facebook-страница Андрея Садового

Детали: Заместитель председателя Львовской ОГА Иван Собко во время брифинга 19 февраля отметил, что нет никаких указаний о необходимости в размещении украинцев из Китая на территории Львовской области.

По его словам, отдельные медучреждения, по поручению МЗ, перевели в состояние так называемой усиленной готовности.

Прямая речь Собко: "Также поручено внести два медицинских учреждения в перечень таких, на базе которых должны быть проведены симуляционные обучения для медперсонала и других касательных подразделений, которые могут быть привлечены в случае необходимости. Это областная инфекционная больница и госпиталь в Винниках".

В то же время, около 14:00 среды в Винниках люди перекрыли подъезд к госпиталю, а к воротам госпиталя завезли автомобильные шины.

 
фото: zaxid.net

Отмечается, что паника началась в среду утром, когда из госпиталя начали эвакуировать пациентов. Протестовать вышли даже некоторые работники больницы.

Гендиректор госпиталя Максим Прикупенко рассказал, что эвакуация произошла из-за симуляционных обучений и паника безосновательна. Он добавил, что заведение не готово принять людей на карантин и к ним украинцев точно не привезут.

Прямая речь Прикупенка: "Это происходили симуляционные обучения. Около восьми утра в ЛОГА решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС было принято решение провести у нас симуляционные обучение о вероятном переводе пациентов из госпиталя в другие лечебные учреждения.

Для того, чтобы обеспечить места для пациентов, которые бы, возможно, могли пострадать, если бы самолет сел во Львове и случилось что-то чрезвычайное, то людей, которые бы находились на борту, то этот госпиталь наш мог бы принять пациентов, которые получили травмы для проведения рентгенов, операций...

У меня есть информация, что к нам на карантин пациентов с самолета не привезут. Заведение не готово принять людей на карантин".

 
фото: zaxid.net

Прикупенко пояснил, что для учений пациентов, которые должны быть выписаны, выписали домой. Всех остальных - переводили в другие лечебные учреждения области и города.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что разговаривал с министром МЗ Зоряной Скалецкой и заверил, что никто украинцев на Львовщину не эвакуирует.

По словам Садового, пока нет конкретного заведения, в которое отвезут украинцев. Этот вопрос решится, когда станет известно, сколько украинцев вернутся из Китая в Украину.

Сейчас рассматриваются три варианта.

Напомним: 

  • 19 февраля, в китайский город Ухань отправился самолет для эвакуации граждан Украины и иностранцев из стран, обратившихся за помощью.
  • Известно, что наш самолет возьмет на борт граждан из Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.
  • Самолет уже приземлился в Ухане. Он эвакуирует 48 украинцев и 29 иностранцев из китайского города, где была вспышка коронавируса Covid-2019.

Знать больше: Самолет на дезинфекцию, людей в отдельные комнаты на 14 дней: какой будет эвакуация украинцев из Китая

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования

Украинская правда
Темы: ЛьвовКитайкоронавирус
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