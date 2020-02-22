В Китае заявили, что инкубационный период коронавируса может быть 27 дней

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Суббота, 22 февраля 2020, 10:10

Власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней.

Источник: Reuters со ссылкой на сайт провинции

Детали: Власти провинции, которая является эпицентром коронавируса, заявили в субботу, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся обратно в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

20 февраля у него поднялась температура, и через день у него был положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения вируса.

Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Китайский суд решил, что намеренное сокрытие симптомов коронавируса, искажение информации о состоянии больного или распространение инфекции может караться тюремным заключением или смертной казнью.
  • По последним данным, всего за время распространения вируса заболел 77661 человек. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Успешно вылечились 20858 человек. В то же время зафиксировано 2360 летальных случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирус Китай здоровье


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