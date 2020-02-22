В Китае заявили, что инкубационный период коронавируса может быть 27 дней

Власти китайской провинции Хубэй заявили, что инкубационный период коронавируса Covid-19 может быть намного дольше, чем 14 дней.

Источник: Reuters со ссылкой на сайт провинции и сообщение ученых

Детали: Власти провинции, которая является эпицентром коронавируса, заявили в субботу, что у 70-летнего жителя симптомы заболевания появились только через 27 дней после заражения.

Мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся обратно в Шэньнунцзя, на северо-западе Хубэй, из восточной части Эчжоу, где он был в тесном контакте со своей инфицированной сестрой.

20 февраля у него поднялась температура, и через день у него был положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что более длительный инкубационный период может осложнить сдерживание распространения вируса.

Китайские ученые также сообщили, что 20-летняя китаянка из Уханя, у которой до сих пор не появилось признаков заболевания, заразила коронавирусом 5 своих родственников в Аньяне, что за 400 миль (675 км) от города.

Согласно докладу д-ра Мейюна Вана из Народной больницы университета Чжэнчжоу, 10 января женщина отправилась из Уханя в Аньян и посетила нескольких родственников. Когда они начали болеть, врачи изолировали женщину и проверили ее на коронавирус. Первоначально у молодой женщины был отрицательный результат на вирус, но контрольный тест был положительным.

У всех пяти ее родственников развилась пневмония Covid-19, но по состоянию на 11 февраля у молодой женщины по-прежнему не было никаких симптомов.

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